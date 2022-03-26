أوكرانيا: تلقينا مزيدا من الضمانات الأمنية الأمريكية

قال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا اليوم السبت، إن بلاده تلقت تعهدات أمنية إضافية من الولايات المتحدة بخصوص تطوير التعاون الدفاعي.

وأضاف كوليبا للصحفيين: “تلقينا وعودا إضافية من الولايات المتحدة بشأن كيفية تطوير تعاوننا الدفاعي”.

وشارك الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم السبت، في وارسو في لقاء بين وزيري الخارجية والدفاع الأمريكيين أنتوني بلينكن ولويد أوستن ونظيريهما الأوكرانيين، على ما أعلن البيت الأبيض.

وأفاد البيت الأبيض، في رسالة إلكترونية في اليوم الثاني من زيارة بايدن لبولندا: “هذا الصباح، سيقوم الرئيس بايدن بمشاركة في اللقاء بين الوزيرين بلينكن وأوستن ووزير الخارجية دميترو كوليبا والدفاع أوليسكي ريزنيكوف”.

وسيكون هذا أول لقاء لبايدن مع مسؤولين أوكرانيين كبار منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير.

ومن المقرر أن يلقي بايدن كلمة عصرا في قصر وارسو الملكي.

وسيطر محور تعزيز قدرات كييف سياسيا ودفاعيا على اجتماع وزراء خارجية ودفاع أوكرانيا والولايات المتحدة، اليوم السبت.

ومن جانبه، قال وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف، اليوم السبت، إنه ووزير الخارجية دميترو كوليبا عقدا اجتماعا مشتركا مع نظيريهما الأمريكيين لأول مرة.

وقال ريزنيكوف على تويتر: “نناقش القضايا الحالية والتعاون في المجالات السياسية والدفاعية بين أوكرانيا والولايات المتحدة”.

كما نشر صورة للاجتماع في وارسو مع وزيري الخارجية والدفاع الأمريكيين أنتوني بلينكن ولويد أوستن.