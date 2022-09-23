الجمعة 27 صفر 1444 ﻫ - 23 سبتمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

أوكرانيا تنتقد إيران لإرسالها أسلحة إلى روسيا

منذ 44 دقيقة
طائرة عسكرية ايرانية

طائرة عسكرية ايرانية

A A A
طباعة المقال

وجهت أوكرانيا، الجمعة، انتقاداً إلى إيران لإرسالها أسلحة إلى روسيا، وذلك تزامناً مع ضربة روسية بواسطة طائرة مسيرة إيرانية على مدينة أوديسا (جنوبا) أسفرت عن سقوط قتيل.

وكتب سيرغي نيكيفوروف، المتحدث باسم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على فيسبوك: “إنها إجراءات إيرانية تتعارض مع سيادة دولتنا ووحدة أراضيها، وتتعارض أيضاً مع حياة المواطنين الأوكرانيين وصحتهم”.

هذا ونقلت وكالات أنباء رسمية روسية عن سيرجي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي قوله الجمعة، إن موسكو لا تهدد أحدا بالأسلحة النووية وإن مواجهة مفتوحة مع الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي ليست في مصلحة روسيا.

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتن، أعلن الأربعاء، التعبئة العامة الجزئية عل خلفية حرب أوكرانيا، معلنا استدعاء أكثر من 300 ألف جندي.

وفي خطاب التعبئة، وهو الأول منذ اندلاع الحرب العالمية الثانية، أكد بوتن أن الغرب تجاوز كل الحدود في العدوان على روسيا، متعهدا أن روسيا ستدافع عن نفسها بكل ما أوتيت من قوة في ترسانتها الضخمة إذا واجهت تهديدا من الغرب.

لكن بوتن لم يشر صراحة إلى استخدام السلاح النووي.

    المصدر :
  • وكالات

المزيد من أخبار العالم

وزير الخارجية الأميركي أنطوني بلينكن
بلينكن: أميركا ستقدم مساعدات لأفغانستان بقيمة 327 مليون دولار
الرئيس الأميركي دونالد ترامب - رويترز
ترامب: هددت "بمحو" مؤسس طالبان
الرئيس محمود عباس
عباس: من حقنا أن نبحث عن وسائل أخرى للحصول على حقوقنا

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

غرق عشرات المهاجرين على متن مركب لبناني قبالة سواحل طرطوس
صور مأساوية.. كارثة تحل بمركب لبناني قبالة شاطئ طرطوس في سوريا
هشام سليم
وفاة الفنان هشام سليم عن عمر 62 عاما
لبنان يعيش أسوأ أزماته الاقتصادية والسياسية
بيان سعودي أمريكي فرنسي عاجل يتعلق بدعم لبنان