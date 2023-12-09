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أوكرانيا تندد باعتزام روسيا إجراء انتخابات في المناطق المحتلة

منذ 14 دقيقة
أوكرانيا

أوكرانيا

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نددت أوكرانيا بشدة اليوم السبت، بالخطط الروسية لإجراء انتخابات رئاسية في الربيع المقبل على الأراضي التي تحتلها موسكو، ووصفتها بأنها “لاغية وباطلة” وتعهدت بمقاضاة أي مراقبين يرسلون لمراقبتها.

وقرر مجلس الاتحاد الروسي، المجلس الأعلى بالبرلمان، قبل أيام إجراء الانتخابات الرئاسية في البلاد في مارس آذار المقبل، وقالت رئيسة المجلس فالنتينا ماتفيينكو إن السكان في أربع مناطق أوكرانية محتلة سيتمكنون من التصويت لأول مرة في الانتخابات.

وأعلنت روسيا ضم مناطق دونيتسك ولوجانسك وزابوريجيا وخيرسون في شرق وجنوب أوكرانيا خلال استفتاءات أجريت العام الماضي ورفضتها كييف والغرب ووصفاها بأنها صورية. ومع ذلك، لا تسيطر روسيا بشكل كامل على أي من المناطق الأربع.

كما استولت موسكو على شبه جزيرة القرم المطلة على البحر الأسود من أوكرانيا في عام 2014.

وقالت وزارة الخارجية الأوكرانية في بيان “ندعو المجتمع الدولي إلى التنديد بحزم باعتزام روسيا إجراء انتخابات رئاسية في الأراضي الأوكرانية المحتلة وفرض عقوبات على المشاركين في تنظيمها وسير أعمالها”.

كما حذرت الدول من إرسال مراقبين إلى “الانتخابات الزائفة”، قائلة إن المخالفين “سيواجهون مسؤولية جنائية”.

وقالت الوزارة “أي انتخابات تجري في روسيا لا علاقة لها بالديمقراطية. إنها مجرد أداة لإبقاء النظام الروسي في السلطة”.

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس الجمعة ترشحه للرئاسة مجددا، في خطوة من المتوقع أن تبقيه في السلطة حتى عام 2030 على الأقل.

    المصدر :
  • رويترز

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