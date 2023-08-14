الأثنين 27 محرم 1445 ﻫ - 14 أغسطس 2023 |
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أوكرانيا تندد بالتصرفات الروسية "الاستفزازية" في البحر الأسود

منذ 10 دقائق
علم أوكرانيا

علم أوكرانيا

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نددت أوكرانيا اليوم الاثنين بما وصفته بالتصرفات الروسية “الاستفزازية” بعد يوم من إطلاق سفينة حربية روسية طلقات تحذيرية على سفينة شحن في البحر الأسود.

وجاء في بيان “تدين وزارة الخارجية الأوكرانية بشدة التصرفات الاستفزازية التي قامت بها روسيا الاتحادية في 13 أغسطس في البحر الأسود فيما يتعلق بالسفينة التركية ‘سوكرو أوكان‘ لشحن البضائع الجافة التي كانت في طريقها إلى ميناء إسماعيل”.

وأضافت الوزارة في البيان “البحرية الروسية انتهكت بشكل صارخ ميثاق الأمم المتحدة، واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وغيرها من قواعد القانون الدولي. هذه الإجراءات تجسد سياسة روسيا المتعمدة بتعريض حرية الملاحة وسلامة الشحن التجاري في البحر الأسود للخطر”.

    المصدر :
  • رويترز

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