الأربعاء 23 ربيع الأول 1444 ﻫ - 19 أكتوبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

أوكرانيا تندّد بإعلان بوتين "الأحكام العرفية"

منذ ساعة واحدة
جندي يحمل علم أوكرانيا

جندي يحمل علم أوكرانيا

A A A
طباعة المقال

ندّد مستشار للرئيس الأوكراني بإعلان الرئيس الروسي “فلاديمير بوتين” الأحكام العرفية في أربع مناطق تحتلها بلاده في أوكرانيا، واصفًا الأمر بأنه “تشريع عبثي لنهب ممتلكات الأوكرانيين”.

وكتب المستشار “ميخائيلو بودولياك” على تويتر: “لا يمكن النظر لتطبيق ‘الأحكام العرفية‘ على أراض تحتلها روسيا إلا على أنه تشريع عبثي لنهب ممتلكات الأوكرانيين”.

وأضاف: “هذا لن يغيّر شيئًا بالنسبة لأوكرانيا: فنحن ماضون في تحرير أراضينا وتخليصها من الاحتلال”.

ووجّه بوتين، خلال تصريحات لأعضاء مجلس الأمن الروسي نقلها التلفزيون، الحكومة بتشكيل مجلس تنسيق خاص يتلقى أوامره من رئيس الوزراء “ميخائيل ميشوستين” للعمل مع المناطق الروسية لتعزيز الجهود الحربية الروسية في أوكرانيا.

وتشكّل تلك الخطوات أحدث تصعيد من بوتين ردًا على هزائم كبرى تكبّدتها قواته أمام القوات الأوكرانية منذ بداية الشهر الماضي.

وجاءت الأحكام العرفية في ذات اليوم الذي طلب فيه مسؤولان عيّنتهما روسيا في خيرسون، وهي إحدى المناطق الأربع، من المدنيين في المدينة مغادرة بعض المناطق في أسرع وقت ممكن، وسط توقعات بأن أوكرانيا أوشكت على شن هجوم مضاد هناك.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

خزّانات نفط (رويترز)
واشنطن ستواصل السحب من احتياطيات النفط إذا اقتضت الضرورة
بعد تجاهل نداءات الاستغاثة.. وفاة شابة في الحجر الصحي تثير غضبًا في الصين
الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي يستعدّ لفرض عقوبات تتعلّق باستخدام روسيا طائرات إيرانية مسيّرة

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

ماغي بو غصن
هل " الموركس دور" تحولت إلى جائزة ترضية؟
شيرين وحسام حبيب والمنتجة سارة الطباخ
أبرز تصريحات المنتجة سارة الطباخ حول أزمة شيرين
مصرف لبنان
زيادة في احتياطات المركزي تسبق موجة التضخم