أوكرانيا تندّد بإعلان بوتين "الأحكام العرفية"

ندّد مستشار للرئيس الأوكراني بإعلان الرئيس الروسي “فلاديمير بوتين” الأحكام العرفية في أربع مناطق تحتلها بلاده في أوكرانيا، واصفًا الأمر بأنه “تشريع عبثي لنهب ممتلكات الأوكرانيين”.

وكتب المستشار “ميخائيلو بودولياك” على تويتر: “لا يمكن النظر لتطبيق ‘الأحكام العرفية‘ على أراض تحتلها روسيا إلا على أنه تشريع عبثي لنهب ممتلكات الأوكرانيين”.

وأضاف: “هذا لن يغيّر شيئًا بالنسبة لأوكرانيا: فنحن ماضون في تحرير أراضينا وتخليصها من الاحتلال”.

ووجّه بوتين، خلال تصريحات لأعضاء مجلس الأمن الروسي نقلها التلفزيون، الحكومة بتشكيل مجلس تنسيق خاص يتلقى أوامره من رئيس الوزراء “ميخائيل ميشوستين” للعمل مع المناطق الروسية لتعزيز الجهود الحربية الروسية في أوكرانيا.

وتشكّل تلك الخطوات أحدث تصعيد من بوتين ردًا على هزائم كبرى تكبّدتها قواته أمام القوات الأوكرانية منذ بداية الشهر الماضي.

وجاءت الأحكام العرفية في ذات اليوم الذي طلب فيه مسؤولان عيّنتهما روسيا في خيرسون، وهي إحدى المناطق الأربع، من المدنيين في المدينة مغادرة بعض المناطق في أسرع وقت ممكن، وسط توقعات بأن أوكرانيا أوشكت على شن هجوم مضاد هناك.