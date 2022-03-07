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أوكرانيا تنشر صورة “القنبلة المروّعة” وتستغيث: أنقذونا من “البرابرة الروس”

منذ 14 ساعة
آخر تحديث: 7 - مارس - 2022 3:19 مساءً
قصف روسي على أوكرانيا

قصف روسي على أوكرانيا

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نشر وزير الخارجية الأوكراني، دميترو كوليبا صورة لقنبلة روسية قال إنها تزن 500 كيلو غرام ووصفها بـ”المروعة”. وقال في منشور على تويتر: “سقطت هذه القنبلة الروسية المروعة التي تزن 500 كغم على مبنى سكني في تشيرنيهيف ولم تنفجر”.

وأضاف أن “الكثير من القنابل المشابهة انفجرت، مما أسفر عن مقتل رجال ونساء وأطفال أبرياء”.

وناشد الوزير الأوكراني العالم قائلا: “ساعدونا في حماية شعبنا من البرابرة الروس، ساعدونا بفرض حظر جوي فوق أوكرانيا، زودونا بطائرات مقاتلة، إفعلوا شيئا”.

ويذكر أن تشيرنيهيف الواقعة شمال أوكرانيا، تتعرض لقصف روسي منذ أيام، ويوم الخميس الماضي قتل 47 شخصا بغارات روسية على “حي سكني” بالمدينة.

وأصاب القصف مدرستين وأبنية سكنية، وفقا لحاكم المنطقة، فياتشيسلاف تشاوس.

وتقع تشيرنيهيف على بعد نحو 140 كيلومترا شمال العاصمة كييف، وسبق أن تعرضت لهجوم من القوات الروسية في 25 فبراير غداة بدء الغزو.

وتقع تشيرنيهيف على أحد الطرق الرئيسية المؤدية إلى كييف، ويعيش فيها نحو 280 ألف شخص، وهي واحدة من أقدم المدن في أوكرانيا وتشتهر بكنائسها الأرثوذكسية الكثيرة، وفقا لفرانس برس.

من جهتها، تقول روسيا إنها لا تستهدف المنشآت المدنية أو المناطق السكنية، في حين أعلنت أوكرانيا عن مقتل مئات المدنيين منذ بدء الغزو الروسي.

 

القنبلة الروسية التي تزن 500 كيلو القاها الجيش الروسي في اوكرانيا

القنبلة الروسية التي تزن 500 كيلو القاها الجيش الروسي في اوكرانيا

قنبلة روسية تزن 500 كيلو

قنبلة روسية تزن 500 كيلو

    المصدر :
  • الحرة
  • وسائل تواصل إجتماعي

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