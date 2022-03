أوكرانيا تنشر صورة “القنبلة المروّعة” وتستغيث: أنقذونا من “البرابرة الروس”

نشر وزير الخارجية الأوكراني، دميترو كوليبا صورة لقنبلة روسية قال إنها تزن 500 كيلو غرام ووصفها بـ”المروعة”. وقال في منشور على تويتر: “سقطت هذه القنبلة الروسية المروعة التي تزن 500 كغم على مبنى سكني في تشيرنيهيف ولم تنفجر”.

وأضاف أن “الكثير من القنابل المشابهة انفجرت، مما أسفر عن مقتل رجال ونساء وأطفال أبرياء”.

وناشد الوزير الأوكراني العالم قائلا: “ساعدونا في حماية شعبنا من البرابرة الروس، ساعدونا بفرض حظر جوي فوق أوكرانيا، زودونا بطائرات مقاتلة، إفعلوا شيئا”.

ويذكر أن تشيرنيهيف الواقعة شمال أوكرانيا، تتعرض لقصف روسي منذ أيام، ويوم الخميس الماضي قتل 47 شخصا بغارات روسية على “حي سكني” بالمدينة.

وأصاب القصف مدرستين وأبنية سكنية، وفقا لحاكم المنطقة، فياتشيسلاف تشاوس.

وتقع تشيرنيهيف على بعد نحو 140 كيلومترا شمال العاصمة كييف، وسبق أن تعرضت لهجوم من القوات الروسية في 25 فبراير غداة بدء الغزو.

وتقع تشيرنيهيف على أحد الطرق الرئيسية المؤدية إلى كييف، ويعيش فيها نحو 280 ألف شخص، وهي واحدة من أقدم المدن في أوكرانيا وتشتهر بكنائسها الأرثوذكسية الكثيرة، وفقا لفرانس برس.

من جهتها، تقول روسيا إنها لا تستهدف المنشآت المدنية أو المناطق السكنية، في حين أعلنت أوكرانيا عن مقتل مئات المدنيين منذ بدء الغزو الروسي.

This horrific 500-kg Russian bomb fell on a residential building in Chernihiv and didn’t explode. Many other did, killing innocent men, women and children. Help us protect our people from Russian barbarians! Help us close the sky. Provide us with combat aircraft. Do something! pic.twitter.com/3Re0jlaKEL

Look at these heavy bombs the Russian airplanes dropped on residential areas in Chernihiv. These FAB-500 bombs, which are usually used against fortified military targets. They were found next to a crashed Su-34 jet. On 3 March, 47 civilians were killed in Chernihiv by air raids. pic.twitter.com/AnP86QyjEN

— Mattia Nelles (@mattia_n) March 5, 2022