أوكرانيا تنشر لقطات الدمار في كييف.. وتعلن مقتل 11 ألف جندي روسي

أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، الأحد، مقتل أكثر من 11 ألف جندي روسي منذ بدء الحرب في 24 فبراير الماضي.

وشهدت معارك أمس السبت، خسائر في صفوف الجيش الروسي، بحسب بيان للحكومة الأوكرانية، إذ شنت القوات الأوكرانية غارات جوية على قوات مشاة روسية في المنطقة العسكرية الوسطى.

وقال البيان إن القوات الأوكرانية أسقطت طائرتين روسيتين وأسرت 3 طيارين، فيما قتل الرابع، وأسقطت خمس طائرات هليكوبتر وطائرة مسيرة، إضافة إلى طائرة حربية من طراز Su-25.

واستأنف الجيش الروسي مهاجمة مدينة ماريوبول الساحلية جنوب شرق أوكرانيا، وواصل التقدّم في مناطق أوكرانية أخرى مع استمرار القتال العنيف حول العاصمة كييف.

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الداخلية الأوكرانية، الأحد، عن سقوط ضحايا مدنيين بقصف روسي على مدن غرب العاصمة كييف.

ونشرت الوزارة فيديو على صفحتها بموقع “فيسبوك” يظهر آثار القصف الروسي على بيوت سكنية.

وقالت إن القصف طال مدن “زيتومير” Zhytomyr، و”كوروستين” Korosten، و”وأوفروش” Ovruch.

وأكدت أن “القصف أدى إلى تدمير وتضرر عشرات البيوت، وأن هناك ضحايا بين السكان المدنيين”. وأضافت أنه “نتيجة القصف الصاروخي، قتل شخص واحد وجرح 2، وتم تدمير 10 بيوت في كوروستين، كما تم إنقاذ 5 أطفال من قبو أحد البيوت”.

وأشارت إلى أن القصف أدى أيضا إلى “تدمير وتضرر 15 بيتا سكنيا في أوفروش، فيما لم يسجل سقوط ضحايا بين المدنيين”.

ولفتت الداخلية إلى أنها مستمرة في “توثيق الجرائم” وفي تقديم “المساعدة اللازمة” للمتضررين.

وتابعت أن “الشرطة وفرق الإنقاذ على استعداد تام للاستجابة للطوارئ، كما أن الدوريات تعمل على منع السرقات من البيوت التي هجرها سكانها بسبب خطر الأعمال العسكرية”.