أوكرانيا تنفذ هجوما بطائرات مسيرة على مصفاتين جنوب روسيا

قال مصدر أوكراني لرويترز إن جهاز الأمن الأوكراني نفذ هجوما بطائرات مسيرة على مصفاة إلسكي لتكرير النفط في منطقة كراسنودار بجنوب روسيا مما تسبب في وقوع حريق كبير في الموقع اليوم الجمعة.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، إن طائرات مسيرة تابعة لجهاز الأمن الأوكراني هاجمت أيضا مصفاة أفيبسكي القريبة لكن لا يزال يجري استيضاح نتائج العملية.

وقالت السلطات المحلية في روسيا في وقت سابق إن حريقا اندلع في مصفاة إلسكي وأُخمد خلال ساعتين تقريبا. ولم تذكر تفاصيل بشأن سبب الحريق أو تأثيره على إنتاج المصفاة.