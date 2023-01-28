أوكرانيا تنفي نيتها الحصول على طائرات مقاتلة من الحلفاء

نفى سلاح الجو الأوكراني، السبت، صحة تقرير صحفي أفاد بأنه ينوي الحصول على 24 طائرة مقاتلة من دول حليفة، قائلا إن المحادثات حول عمليات التسليم المحتملة لا تزال مستمرة، وذلك حسبما أفادت وسيلة إعلامية محلية.

كانت صحيفة الباييس الإسبانية نقلت عن المتحدث باسم سلاح الجو يوري إهنات قوله إن أوكرانيا تسعى مبدئيا للحصول على سربين يتكون كل منهما من 12 طائرة، وإنها تفضل أن تكون الطائرات من طراز بوينج إف-16.

لكن في بيان تم إرساله إلى منفذ بابل الإعلامي الأوكراني اليوم السبت، قال إهنات إن تصريحاته خلال إفادة صحفية أمس أُسيء تفسيرها.

وقال “لا تزال أوكرانيا حتى الآن في مرحلة المفاوضات حول الطائرات، ويجري حاليا تحديد طرازاتها وعددها”.

كان إهنات ذكر خلال إفادته الصحفية أمس أن طائرات إف-16 ربما تكون هي الخيار الأمثل بوصفها مقاتلة متعددة المهام لتحل محل أسطول البلاد الحالي من الطائرات الحربية القديمة التي تعود إلى الحقبة السوفيتية.

وفي وقت لاحق من اليوم، نقلت وكالة إنترفاكس الأوكرانية للأنباء عنه قوله للتلفزيون الأوكراني إن الدول الحليفة لا تحب التكهنات العلنية بشأن الطائرات.

وقال جون فاينر نائب مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض يوم الخميس إن الولايات المتحدة ستدرس “بعناية شديدة” فكرة إمداد الطائرات مع كييف وحلفائها.

واستبعد وزير الدفاع الألماني قبل أيام فكرة إرسال طائرات إلى أوكرانيا.