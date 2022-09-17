أوكرانيا تواصل هجومها وروسيا تعزز دفاعاتها

قالت بريطانيا اليوم السبت إن أوكرانيا تواصل عملياتها الهجومية في شمال شرق البلاد في الوقت الذي أقامت فيه القوات الروسية خطا دفاعا بين نهر أوسكيل وبلدة سفاتوف.

وقالت وزارة الدفاع البريطانية في تحديث منتظم على تويتر “من المحتمل أن ترى روسيا أن الحفاظ على السيطرة على هذه المنطقة أمر مهم لأنه يمر عبر أحد طرق إعادة الإمداد الرئيسية القليلة التي لا تزال روسيا تسيطر عليها من منطقة بيلجورود في روسيا”.

وقالت بريطانيا على تويتر إن “روسيا ستحاول على الأرجح إجراء دفاع عنيد عن هذه المنطقة ، لكن من غير الواضح ما إذا كانت قوات الخطوط الأمامية الروسية لديها احتياطيات كافية أو معنويات كافية لتحمل هجوم أوكراني آخر منسق”.

ذكر أن آلاف الجنود الروس كانوا انسحبوا من عدة مدن شرقية مطلع هذا الأسبوع، إثر الهجوم المضاد الذي شنته القوات الأوكرانية لاسترجاع عدد من المناطق في إقليم خاركيف.

وقد تمكنت القوات الأوكرانية من السيطرة على عدد من المدن الإستراتيجية على غرار كوبيانسك وإيزيوم، التي تشكل مراكز إمداد للقوات الروسية بالسلاح والعتاد والمؤن. ما من شأنه أن يخفف إلى حد كبير السيطرة الروسية على الشرق الأوكراني، بعد تقدم مهم حققته موسكو خلال الربيع الماضي، قبل أن يتضاءل تقدمها خلال الصيف الحالي، وسط دعم دولي كبير لكييف بالعتاد والأسلحة المتطورة.