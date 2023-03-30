أوكرانيا تَسخر من رئاسة روسيا لمجلس الأمن الدولي

في أول تعليق لكييف على ترأس روسيا رئاسة مجلس الأمن، وصفت أوكرانيا ،الخميس، تولي روسيا رئاسة مجلس الأمن الدولي اعتباراً من السبت ولشهر واحد بـ”المزحة السيئة”.

وقال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا في تغريدة على تويتر إن “رئاسة روسيا لمجلس الأمن الدولي في الأول من نيسان/أبريل، مزحة سيئة”.

ورأى أن “روسيا اغتصبت مقعدها وتشن حرباً استعمارية ورئيسها مجرم حرب مطلوب من قبل المحكمة الجنائية الدولية بتهمة خطف أطفال”.

وتتولى موزمبيق منذ بداية آذار/مارس رئاسة المجلس الذي تشغل فيه روسيا مقعداً دائماً على غرار الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين.