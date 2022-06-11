أوكرانيا تُعلن مقتل 24 طفلا في ماريوبول!

قال مكتب المدعي العام الأوكراني السبت إنه علم بمقتل 24 طفلا في ماريوبول، الميناء الجنوبي الشرقي الذي حوصر لأسابيع قبل أن تستولي القوات الروسية عليه في منتصف مايو أيار.

وأضاف المكتب أن في المجمل لقي 287 طفلا على الأقل حتفهم منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير شباط، وأصيب أكثر من 492.

وقال المكتب في رسالة على تطبيق تليجرام “أثناء رصد الجرائم الجنائية، علمنا أن 24 طفلا آخرين ماتوا في ماريوبول بمنطقة دونيتسك، نتيجة القصف العشوائي من قبل الجيش الروسي”.

وأضاف “هذه الأرقام ليست نهائية، حيث يجري التحقق منها في أماكن القتال الفعلي في الأراضي المحتلة والمحررة”.

وقال رئيس بلدية ماريوبول، التي تحولت إلى أنقاض بسبب الحصار، إن تفشي الكوليرا في المدينة كان بسبب تدمير شبكات الصرف الصحي وتعفن الجثث في الشوارع.

ونفت روسيا استهداف المدنيين ورفضت مزاعم ارتكاب جرائم حرب فيما وصفته بأنها “عملية عسكرية خاصة” تهدف إلى نزع سلاح أوكرانيا وتجريدها من النزعة النازية. وتقول كييف وحلفاؤها إن أوكرانيا تعرضت للغزو دون استفزاز.

وقالت الأمم المتحدة في أوائل يونيو حزيران إن أكثر من 250 طفلا قتلوا منذ بدء الحرب وما زال خمسة ملايين معرضين لخطر العنف وسوء المعاملة.