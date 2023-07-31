الأثنين 13 محرم 1445 ﻫ - 31 يوليو 2023 |
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أوكرانيا تُوقّع اتفاقًا مع شركة تركيّة لبناء مركز لصيانة الطائرات المسيرة

منذ 4 دقائق
طائرة مسيرة في أوكرانيا - تعبيرية

طائرة مسيرة في أوكرانيا - تعبيرية

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أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية اليوم الإثنين، أنّ الوزارة وقعت اتفاقًا مع شركة بايكار ماكينا التركية، لبناء مركز خدمة لإصلاح وصيانة الطائرات المسيرة في أوكرانيا.

ونقل الموقع الإلكتروني للوزارة عن المسؤول الكبير بها كوستانتين فاشينكو قوله لشركاء أتراك، إنّ “إنشاء مركز خدمة سيكون مساهمة كبيرة في تعزيز القدرات الدفاعية لأوكرانيا وسيساعد في تقريب انتصارنا”.

وتسعى كييف إلى تعزيز إنتاجها المحلي من الطائرات المسيرة لبناء “جيش” منها في ظل معركتها ضد القوات الروسية التي غزت البلاد في فبراير/ شباط 2022.

وكثف الأوكرانيون إنتاجهم المحلي من الطائرات المسيرة بشدة. وقال ميخايلو فيدوروف، نائب رئيس الوزراء المسؤول عن “جيش الطائرات المسيرة” الأسبوع الماضي، إن أكثر من عشرة آلاف شخص تلقوا تدريبًا على تشغيل الطائرات المسيرة وهناك عشرة آلاف آخرين يخضعون للتدريب.

واستخدمت كل من القوات الأوكرانية والروسية مجموعة واسعة من الطائرات المسيرة لأغراض الاستطلاع والهجوم خلال الحرب.

ونقلت وسائل الإعلام الأوكرانية في وقت سابق هذا الشهر، عن وزير الصناعات الاستراتيجية أولكسندر كاميشين، إن شركة بايكار ماكينا بدأت في بناء مصنع لإنتاج طائرات بيرقدار المسيرة في أوكرانيا.

    المصدر :
  • رويترز

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