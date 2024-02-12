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أوكرانيا دمرت 14 من أصل 17 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا

منذ 6 دقائق
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أعلنت القوات الجوية الأوكرانية اليوم الاثنين أن أنظمة الدفاع الجوي بالبلاد دمرت 14 من أصل 17 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا أثناء الليل بالإضافة إلى صاروخ كروز من طراز كيه إتش-59.

وأضافت القوات الجوية عبر تطبيق المراسلة تيليجرام أن روسيا أطلقت أيضا صواريخ من أنظمة صواريخ أرض جو بعيدة المدى من طراز إس-300 على أوكرانيا، لكنها لم تذكر عدد الصواريخ التي تم إطلاقها وما إذا كانت أصابت أي أهداف.

وقال أوليه سينيهوبوف حاكم منطقة خاركيف في شمال شرق أوكرانيا في وقت متأخر أمس الأحد إن روسيا هاجمت المنطقة بصواريخ أطلقت من منظومة إس-300 في منطقة بيلجورود الروسية المتاخمة لأوكرانيا.

وأضاف أنه وفقا للمعلومات الأولية لم تقع أي إصابات لكن واجهات بعض المباني غير السكنية لحقت بها أضرار.

    المصدر :
  • رويترز

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