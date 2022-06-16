أوكرانيا: روسيا تحاول خداع العالم

يواصل طرفا النزاع في أوكرانيا تبادل الاتهامات بشأن عرقلة المفاوضات للتوصل الى اتفاق يُنهي الصراع الدموي الذي امتدت أياديه الى العالم كله.

وفي آخر التطورات، رفض مفاوض أوكرانيا في محادثات السلام “ميخايلو بودولياك” التعليقات الروسية الأخيرة بشأن الاستعداد لاستئناف المفاوضات ووصفها بأنها “محاولة لخداع العالم”.

وفي منشور على الإنترنت، قال إن روسيا تريد إعطاء انطباع بأنها مستعدة للتحدث بينما تخطط لطعن أوكرانيا في الظهر، مشيرًا الى أن كييف ستعود بالتأكيد إلى المفاوضات ولكن في الوقت المناسب فقط.

وفي وقت سابق، زعم كبير المفاوضين أن موسكو مستعدة لاستئناف محادثات السلام مع أوكرانيا، لكنها لم تتلقَّ ردًّا بعد على مقترحاتها الأخيرة، بحسب ما نقلت رويترز عن وكالة إنترفاكس.

ونقلت الوكالة عن كبير المفاوضين الروس “فلاديمير ميدينسكي” قوله إن كييف هي المسؤولة عن عدم إحراز تقدم.

ومنذ عقد محادثات متقطعة بين الجانبين في آذار، بما في ذلك اجتماع رفيع المستوى بين وفدي روسيا وأوكرانيا في إسطنبول، توقفت المفاوضات بين البلدين.

وفي إطار تصدير الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا، قالت وزيرة الدفاع الألمانية كريستينه لامبرشت، الخميس، إنه يمكن تسليم ثلاث راجمات صواريخ تعهدت ألمانيا بتقديمها لكييف في تموز أو آب بعد تدريب القوات الأوكرانية على استخدامها.

وقالت للصحفيين لدى وصولها لحضور اليوم الثاني من المحادثات مع نظرائها في حلف شمال الأطلسي في بروكسل: “من الممكن أن يبدأ التدريب على راجمات الصواريخ في نهاية حزيران، مما يعني أنه يمكن تسليمها في نهاية تموز أو بداية آب”.