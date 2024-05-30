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أوكرانيا: روسيا تحشد قوات بالقرب من منطقة خاركيف

منذ ساعتين
صورة أرشيفية من مدينة خاركيف

صورة أرشيفية من مدينة خاركيف

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قال قائد الجيش الأوكراني الخميس إن روسيا تحشد قوات في موقع بالقرب من الجزء الشمالي من منطقة خاركيف بأوكرانيا حيث شنت هجوما هذا الشهر، لكنها لم تصل بعد إلى العدد الكافي لتنفيذ هجوم كبير في المنطقة.

وتقول أوكرانيا إنها حققت الاستقرار في الجبهة في منطقة خاركيف بشمال شرق البلاد حيث شنت القوات الروسية هجوما عبر الحدود في 10 مايو أيار، مما فتح جبهة جديدة في الحرب المستمرة منذ 27 شهرا وضغط على قوات كييف.

وقال الكولونيل جنرال أولكسندر سيرسكي القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية إن روسيا تواصل إرسال أفواج وألوية إضافية من مناطق أخرى ومن مواقع تدريب لحشد قواتها على خطي هجوم رئيسيين في شمال منطقة خاركيف.

وأضاف سيرسكي في بيان عبر تطبيق تيليغرام “هذه القوات غير كافية حاليا لشن هجوم واسع النطاق واختراق دفاعنا”.

وركزت روسيا معظم الضغط الهجومي في شرق أوكرانيا حيث تمكنت قواتها من التقدم بشكل تدريجي بطيء منذ الاستيلاء على بلدة أفدييفكا في منطقة دونيتسك في فبراير شباط.

    المصدر :
  • رويترز

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