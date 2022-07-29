الجمعة 30 ذو الحجة 1443 ﻫ - 29 يوليو 2022 |
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أوكرانيا: روسيا تحقق أهدافها وتخفي تعذيب الأسرى وعمليات الإعدام

منذ ساعة واحدة
آثار الدمار في اوكرانيا جراء القصف الروسي

آثار الدمار في اوكرانيا جراء القصف الروسي

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بعدما اتهمت روسيا أوكرانيا بقصفها لسجن أسرى أوكرانيين ومقتل 47 جنديا أوكرانيا أسروا في ماريوبول، نفى الجيش الأوكراني شن هجوم على سجن في منطقة يسيطر عليها الانفصاليون.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إنه أسفر عن مقتل 47 أسير حرب أوكرانيا اليوم الواقع في 29 تموز 2022، وألقى باللوم في ذلك على القوات الروسية.

وقالت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية في بيان “نفذت قوات روسيا الاتحادية المسلحة قصفا مدفعيا موجها لمؤسسة إصلاحية في بلدة أولينيفكا في منطقة دونيتسك، حيث كان أسرى أوكرانيون محتجزون أيضا”.

وأضافت “بهذه الطريقة، سعى المحتلون الروس لتحقيق أهدافهم الإجرامية، باتهام أوكرانيا بارتكاب ‘جرائم حرب’، وكذلك إخفاء تعذيب الأسرى وعمليات الإعدام”.

وتنفي روسيا ضلوعها في جرائم حرب خلال ما تصفها بأنها “عملية عسكرية خاصة” لحماية الناطقين بالروسية والقضاء على القوميين الخطيرين، بينما تقول كييف إن موسكو تشن غزوا غير مبرر.

    المصدر :
  • رويترز

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