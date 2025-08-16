أوكرانيا: روسيا تطلق 85 مسيرة هجومية خلال الليل

قالت القوات الجوية الأوكرانية السبت إن روسيا أطلقت 85 طائرة مسيرة هجومية وصاروخا باليستيا في هجمات استهدفت أراضي أوكرانيا.

وذكرت القوات الجوية على تطبيق تيليغرام أن خطوط المواجهة في مناطق سومي ودونيتسك وتشرنيهيف ودنيبروبيتروفسك استُهدفت في الضربات خلال الليل.

وأضافت أن وحدات الدفاع الجوي التابعة لها دمرت 61 طائرة مسيرة.

وأفادت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية في تقريرها الصباحي اليومي بوقوع 139 اشتباكا على خط المواجهة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

هذا وذكرت وكالة الإعلام الروسية السبت نقلا عن وزارة الدفاع أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية اعترضت ودمرت 29 طائرة مسيرة أوكرانية أثناء الليل فوق مناطق مختلفة.

وأضافت أن ذلك شمل إسقاط عشر طائرات فوق منطقة روستوف.

من زاوية آخرى، قالت وزارة الدفاع الروسية أمس الجمعة 15\8\2025، إن قواتها سيطرت على بلدة أوليكساندروهراد في منطقة دونيتسك بشرق أوكرانيا.

ولم تتمكن رويترز من التأكد من صحة التقارير الواردة من ساحة المعركة بشكل مستقل.

هذا وكشفت وزارة الدفاع الروسية إسقاط 53 مسيرة أوكرانية الليلة الماضية في مقاطعات جنوب غربي البلاد.