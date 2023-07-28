أوكرانيا: روسيا تهدد أمن السفن المدنية بالبحر الأسود

أشار أندريه يرماك مدير مكتب الرئيس الأوكراني اليوم الجمعة إن روسيا تهدد أمن السفن المدنية بمياه البحر الأسود، كما حث المجتمع الدولي على التنديد بما وصفها بأنها “أساليب الإرهابيين”.

وانسحبت روسيا الأسبوع الماضي من اتفاق توسطت فيه الأمم المتحدة وتركيا سمح لأوكرانيا بالتصدير الآمن للحبوب عبر البحر الأسود، وحذرت روسيا من أن السفن المتجهة إلى الموانئ الأوكرانية قد يتم التعامل معها على أنها أهداف عسكرية.

وكتب يرماك على تطبيق تيليجرام “السفن الحربية الروسية تهدد السفن المدنية في مياه البحر الأسود، منتهكة جميع معايير القانون البحري الدولي”.

وفي بيان منفصل، قال جهاز حرس الحدود الأوكراني إنه رصد تحذيرا أرسلته سفينة حربية روسية إلى سفينة مدنية بالقرب من ميناء أوكراني أمس الخميس. ولم يذكر البيان اسم السفينة أو الميناء.

ونقل البيان عن الجانب الروسي قوله “أحذركم من الحظر المفروض على الإبحار إلى موانئ أوكرانيا”.

وأردف البيان نقلا عن الجانب الروسي “كما أن نقل أي شحنات إلى أوكرانيا يعتبر، من جانب روسيا، نقلا محتملا لشحنات عسكرية”، وأضاف أن الدولة التي ترفع السفينة علمها ستعد طرفا في النزاع مع أوكرانيا.