أوكرانيا: روسيا قصفت محطة السكك الحديدية في خيرسون

أعلن وزير الداخلية الأوكراني إيهور كليمينكو أن القوات الروسية قصفت محطة السكك الحديدية في مدينة خيرسون بجنوب البلاد اليوم الثلاثاء، بينما كان أحد القطارات يستعد لإجلاء السكان مما أسفر عن مقتل شرطي وإصابة أربعة أشخاص.

وأضاف الوزير أن نحو 140 مدنيا كانوا في المحطة وأصدرت الشرطة توجيهات للناس على الفور للابتعاد عن المكان.

وقال عبر تطبيق تيليجرام “بفضل الإجراءات الواضحة التي اتخذتها الشرطة تم نقل الجميع بنجاح إلى أماكن آمنة.. وللأسف لقي شرطي من منطقة كيروفوهراد حتفه بسبب القصف.. وهناك‭ ‬شرطيان آخران في المستشفى جراء إصابات ناجمة عن شظايا”.

وأعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في بادئ الأمر عن الهجوم قائلا إنه لم يتم بعد تحديد عدد القتلى والمصابين.