أوكرانيا: روسيا قوضت الأمن الغذائي العالمي

دعا وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، الخميس، إلى تجديد اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود لمواجهة انعدام الأمن الغذائي في العالم.

وقال كوليبا، الذي يقوم بأول زيارة من نوعها لإسلام اباد منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في عام 1993، إن روسيا قوضت الأمن الغذائي العالمي.

وأيد نظيره الباكستاني بيلاوال بوتو زرداري تصريحاته قائلا إنه يعتزم مناقشة الأمر مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش.

وقال زرداري “ليس من مصلحتنا فحسب بل من مصلحة العالم إعادة العمل بمبادرة الحبوب”.

وتأتي زيارة كوليبا التي تستغرق يومين في وقت يشهد دفئا في العلاقات بين إسلام اباد وموسكو، إذ بدأت باكستان استيراد النفط من روسيا في وقت سابق من هذا العام.

وقال الوزيران إنهما ناقشا التعاون الاقتصادي مع التركيز على ترتيبات محددة تتعلق بالأمن الغذائي.

وانتهى اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود يوم الاثنين بعد انسحاب روسيا، على الرغم من عرض قدمته الأمم المتحدة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتسهيل إعادة بنك روسي إلى نظام سويفت للمدفوعات الدولية عبر البنوك مقابل تمديد الاتفاق.

وقال كوليبا “كان علينا إيجاد طريقة لتصدير حبوبنا إلى السوق العالمية” مضيفا أنه “لا يمكن تصدير الكمية الكاملة من الحبوب المتاحة للتصدير عبر الممرات البرية، هذا هو الأمر مما يعني أن الأسعار سترتفع بسبب صعوبات التسليم”.

وقال كوليبا إن البحر هو أفضل طريق لنقل الحبوب والمواد الغذائية إلى السوق العالمية، التي شهدت ارتفاعا في أسعار السلع الأساسية منذ الغزو الروسي العام الماضي.

وتقدر الأمم المتحدة أن صفقة الحبوب خفضت أسعار المواد الغذائية على مستوى العالم 20 في المئة.