أوكرانيا: روسيا كثفت هجماتها الصاروخية في النصف الثاني من يونيو

قال أولكسي هروموف البريجادير جنرال في القوات المسلحة الأوكرانية اليوم الخميس إن روسيا كثفت هجماتها الصاروخية في النصف الثاني من يونيو حزيران.

وأضاف هروموف في مؤتمر صحفي أن أكثر من نصف الصواريخ كانت من الاحتياطيات السوفيتية وكانت أقل دقة، قائلا إن هذا هو سبب قصف روسيا لمبان سكنية.

ونفت روسيا استهداف المدنيين منذ غزو أوكرانيا في أواخر فبراير شباط. ولم يتسن لرويترز بعد التحقق من تصريحات هروموف.

ذكرت صحيفة الغارديان البريطانية أن هناك العديد من القرى الأوكرانية التي ”محيت من على وجه الأرض“ جراء الضربات الصاروخية الروسية المكثفة على عموم البلاد.

وتحت عنوان ”الصواريخ الروسية تنهال على أوكرانيا“، نقلت الصحيفة بمدينة ميكولايف الجنوبية عن رئيس البلدية المحلي، فيتالي كيم، قوله إن ضربة صاروخية روسية قتلت ثلاثة أشخاص على الأقل عندما أصابت مبنى سكنيا.

وفي كريفي ريه بوسط أوكرانيا، أبلغ حاكم المنطقة الصحيفة بأن روسيا كثفت أيضا من قصفها هناك في الأيام القليلة الماضية، قائلاً: ”لقد تم محو عدة قرى من على وجه الأرض“.

ووفقاً للصحيفة، يأتي ذلك وسط تقارير تتحدث عن أن روسيا أطلقت حوالي 130 صاروخًا على أوكرانيا خلال الأيام الأربعة الماضية، بما في ذلك غارات على مركز تجاري في كريمنشوك بوسط البلاد، أسفرت عن مصرع 20 مدنياً، في حرب لا تُظهر ”أي بوادر للتراجع“، بحسب وصف ”الغارديان“.