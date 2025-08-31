الأحد 8 ربيع الأول 1447 ﻫ - 31 أغسطس 2025 |
أوكرانيا: روسيا لم تسيطر بالكامل على أي مدينة خلال الصيف

منذ 3 دقائق
علم اوكرانيا

قالت القوات المسلحة الأوكرانية اليوم الأحد إن القوات الروسية لم تتمكن من السيطرة الكاملة على أي مدينة أوكرانية كبرى رغم ادعاءات موسكو بشن هجوم ناجح خلال الصيف، مضيفة أنها “بالغت بشكل واضح” في تقدير المساحات التي سيطرت عليها.

وقال فاليري جيراسيموف رئيس هيئة الأركان العامة الروسية أمس السبت إن القوات الروسية سيطرت منذ شهر مارس آذار على أكثر من 3500 كيلومتر مربع من الأراضي الأوكرانية، فضلا عن إحكام السيطرة على 149 قرية.

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية في بيان على مواقع التواصل الاجتماعي “رغم ادعاءات جيراسيموف، لم تُسيطر القوات الروسية بالكامل على أي مدينة رئيسية. الأرقام التي قدمها المحتلون بشأن الأراضي والمناطق التي استولوا عليها مبالغ فيها بشكل كبير”.

    المصدر :
  • رويترز

