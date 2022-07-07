أوكرانيا.. سكان ليسيتشانسك المحتلة في خطر

نقلت مجلة ”نيوزويك“ الأمريكية عن مسؤول أوكراني كبير، قوله إن ”المدنيين الباقين في مدينة ليسيتشانسك بمقاطعة لوغانسك، والتي تحتلها روسيا الآن، يواجهون أعمال عنف بالإضافة إلى استجواب مكثف حول ولاءاتهم“.

ووصفت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني، إيرينا فيريشوك، وفقا للمجلة، الظروف القاتمة لسكان المدينة التي مزقتها الحرب في خطاب متلفز على المستوى الوطني، وقالت إن ”ما يقرب من 10 إلى 12 ألف شخص ما زالوا في ليسيتشانسك بعد فرار معظم السكان من المدينة“.

وأضافت فيريشوك – التي تشغل أيضًا منصب وزيرة إعادة دمج الأراضي المحتلة مؤقتًا – في خطابها أن ”ما يحدث لهم الآن للأسف هو النتيجة المحزنة عندما لم يسمع الناس ولم يستمعوا للسلطات عندما أخبرناهم ورتبنا لهم الإخلاء.“

وقالت ”نيوزويك“ إن المسؤولة الأوكرانية زعمت أن القوات الروسية ستنقل السكان الباقين إلى ”معسكرات تصفية“، إذ قالت إنهم قد يتعرضون للضرب أو التعذيب، وإنه سيتم فحص المدنيين أيضًا لمعرفة ما إذا كانوا أعضاء في القوات المسلحة الأوكرانية.

وأضافت المسؤولة، وفقا للمجلة، أن القوات الروسية ”ستفحص أوشام المدنيين أو منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي أو أقارب يقاتلون من أجل أوكرانيا بحثًا عن علامات وطنية.“ وتأتي هذه المزاعم بعد أيام من سيطرة ​​القوات الروسية على مدينة ليسيتشانسك، آخر معاقل أوكرانيا في منطقة ذات أهمية إستراتيجية.

وأفادت المجلة، نقلا عن مسؤولين أوكرانيين، بأن القوات الروسية أقامت ما يسمى ”بمعسكرات التصفية“ في المناطق المحتلة.