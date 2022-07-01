أوكرانيا: صادرات الحبوب تراجعت 43% في حزيران

كشفت وزارة الزراعة الأوكرانية الجمعة الواقع في 1 تموز أن صادرات الحبوب الأوكرانية تراجعت بنسبة 43% على أساس سنوي إلى 1.41 مليون طن في حزيران، مما يسلط الضوء على الأضرار التي لحقت بقطاع رئيسي من الاقتصاد بسبب الغزو الروسي.

ومع ذلك أظهرت البيانات أن صادرات الحبوب لموسم 2021-2022 المنتهي في 30 يونيو حزيران ارتفعت بنسبة 8.5% إلى 48.5 مليون طن، مدفوعة بالشحنات الضخمة التي تمت قبل الغزو في 24 شباط.

وتراجعت صادرات الحبوب الأوكرانية منذ بداية الحرب حيث تم إغلاق موانئها على البحر الأسود، الذي يمثل الطريق الرئيسي للشحن إلى حد كبير، مما أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية العالمية وأثار مخاوف من حدوث نقص في أفريقيا والشرق الأوسط.

وقالت الحكومة إن أوكرانيا يمكن أن تحصد 65 مليون طن من الحبوب والبذور الزيتية هذا العام، مقارنة بنحو 106 ملايين طن في عام 2021 ، بسبب خسارة الأراضي التي استولت عليها القوات الروسية وانخفاض المحصول.