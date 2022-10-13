أوكرانيا.. ضربات جوية على منطقة بالعاصمة كييف

قال حاكم منطقة كييف على تطبيق تيليجرام إن موقعا في منطقة العاصمة الأوكرانية تعرض لضربات جوية في ساعة مبكرة، الخميس.

وقالت إدارة الإقليم إن “رجال الإنقاذ يعملون بالفعل في الموقع”، دون تقديم مزيد من التفاصيل حول مكان وقوع الضربات الجوية في المنطقة، أو بُعدها عن كييف.

ولم يتسن لرويترز التحقق من صحة التقرير على الفور.

وقال حاكم منطقة كييف، أوليكسي كوليبا، على تيليجرام إنه بناء على معلومات أولية، فإن الضربات نفذتها طائرات مسيرة إيرانية الصنع.

وأبلغت أوكرانيا عن سلسلة من الهجمات الروسية بطائرات مسيرة إيرانية الصنع من طراز شاهد-136 في الأسابيع الأخيرة. وتنفي إيران تزويد روسيا بالطائرات المسيرة، بينما لم يعلق الكرملين.

وصعد الجيش الروسي من ضرباته الصاروخية لأنحاء متفرقة من أوكرانيا، أصابت مناطق مدنية في العاصمة كييف ومدن وبلدات أخرى، ردا على تفجير جسر القرم.

وقال الرئيس فولوديمير زيلينسكي إن روسيا “تحاول محو أوكرانيا” من على وجه الأرض.

وقال زيلينسكي إن الضربات الروسية استهدفت البنية التحتية للطاقة في جميع أنحاء البلاد.

وقد تعرضت منشآت طاقة في كييف ولفيف ودنيبرو وفينيتسيا وزابوريجيا وخاركيف ومناطق أخرى للقصف، حسبما قال الرئيس الأوكراني في منشور بموقع تليغرام.