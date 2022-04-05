أوكرانيا.. فتح 7 ممرات إنسانية تشمل ماريوبول وغيرها

كثيرة هي المدن الأوكرانية الواقعة تحت الحرب الروسية قتلا ودمارا، يشمل المباني السكنية والبنى التحتية والمرافق الحيوية، ومئات الضحايا وآلاف المصابين وملايين النازحين أو العالقين، لكن الوضع في مدينة ماريوبول جنوب شرق أوكرانيا يعتبر الأكثر مأساوية.

مع دخول العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا شهرها الثاني، ما زالت الأنظار تتجه إلى شرق البلاد في دونباس، وجنوبه أيضاً، لاسيما مدينة ماريوبول المحاصرة.

فقد أعلنت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني إيرينا فيريشوك عبر تطبيق تليغرام للمراسلة إن سبعة ممرات إنسانية ستفتح اليوم الثلاثاء، تتضمن مدينتي ماريوبول الساحلية المحاصرة وبيرديانسك التي تسيطر عليها روسيا.

إلى زابوريجيا

وأضافت أن سكان ماريوبول وبيرديانسك سيمكنهم المغادرة إلى زابوريجيا بوسائل النقل الخاصة بهم، وفق وكالة “أسوشيتيد برس”.

كما سيتم فتح ممرات إنسانية من مدينة توكماك في منطقة زابوريجيا ومدن سيفيرودونتسك وليسيتشانك وبوباسنا وهيرسك في منطقة لوغانسك.

وجاء في نفس المنشور أن القوات الروسية “لا تسمح لأي شخص بدخول ماريوبول”، وأن الروس “منعوا ممثلي اللجنة الدولية للصليب الأحمر” من دخول مانوش غرب ماريوبول، واحتجزوهم.

كما ذكرت فيريشوك أنه بعد المفاوضات أطلق سراح ممثلي الصليب الأحمر ليلا وأرسلوا إلى زابوريحيا.

ولم يتضح على الفور من بيان فيريشوك ما إذا كانت روسيا قد وافقت على وقف القتال على طول الممرات المعلن عنها.

استمرار القتال

وكان بعض الجهود الأوكرانية لإجلاء المدنيين عبر الممرات الإنسانية قد فشل في السابق مع استمرار القتال على الرغم من الاتفاق مع روسيا.

يذكر أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر أعلنت أمس الاثنين، أن فريقاً تابعاً لها كان يساعد في إجلاء المدنيين من ماريوبول “احتُجز” لدى “الشرطة” في منطقة محاذية تسيطر عليها القوات الروسية.

وأفاد رئيس بلدية المدينة فاديم بويتشنكو أن حوالي 130 ألف شخص ما زالوا في ماريوبول في وضع إنساني كارثي، مضيفاً أن المدينة التي كانت تعد حوالي نصف مليون نسمة قبل الحرب، باتت مدمرة “بنسبة 90%” فيما “40%” من بناها التحتية غير قابلة للإصلاح.

وفرّ أكثر من 4,2 ملايين أوكراني من بلادهم منذ بدء العملية العسكرية الروسية في 24 فبراير الماضي، بحسب أرقام نشرتها المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة أمس.