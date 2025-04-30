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أوكرانيا: قتيل و46 مصابا في هجمات روسية بطائرات مسيرة على خاركيف ودنيبرو

منذ 5 دقائق
هجوم روسي على خاركيف في أوكرانيا - رويترز

هجوم روسي على خاركيف في أوكرانيا - رويترز

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قال مسؤولون في أوكرانيا إن أسرابا من الطائرات المسيرة أطلقتها روسيا هاجمت مدينتي خاركيف ودنيبرو في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء مما أسفر عن سقوط قتيل و46 مصابا على الأقل.

وتتعرض خاركيف، ثاني أكبر مدن أوكرانيا والواقعة في الشمال الشرقي قرب الحدود الروسية، لهجمات روسية متكررة بطائرات مسيرة وصواريخ منذ بدأت موسكو غزو أوكرانيا قبل أكثر من ثلاث سنوات.

وقال أوليه سينيهوبوف حاكم المنطقة إن الهجوم على المدينة في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء تسبب في إصابة 45 شخصا على الأقل من بينهم طفلان وامرأة حبلى.

وجاءت الهجمات في وقت قالت فيه الولايات المتحدة، التي حاولت التوسط في اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا، إنها لن تواصل القيام بدور الوسيط إلا إذا طرحت موسكو وكييف مقترحات ملموسة.

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الاثنين وقفا لإطلاق النار لثلاثة أيام من الثامن إلى العاشر من مايو أيار بالتزامن مع الذكرى الثمانين لانتصار الاتحاد السوفيتي والحلفاء في الحرب العالمية الثانية. أما الرئيس الأوكراني فدعا إلى وقف فوري لإطلاق النار لمدة 30 يوما على الأقل.

وقال إيجور تيريخوف رئيس بلدية خاركيف إن الهجمات استهدفت العديد من المناطق في المدينة التي تعرضت لدمار واسع بسبب هجمات متعاقبة. ويقطن خاركيف نحو 1.2 مليون نسمة مقارنة بما يقرب من مليوني نسمة قبل الغزو الروسي الذي بدأ في فبرير شباط 2022.

وكتب تيريخوف على تطبيق تيليجرام “تعرضت خاركيف إلى 16 ضربة… استهدفت بناية سكنية متعددة الطوابق ومنازل ومنشأة طبية وبنية تحتية مدنية”.

وفي دنيبرو في جنوب شرق أوكرانيا، قال سيرجي ليساك حاكم منطقة دنيبروبيتروفسك على تيليجرام إن طائرات مسيرة تسببت في حريق ومقتل رجل في الثالثة والخمسين من عمره وأصابت شخصا.

وأضاف “ليلة صعبة على دنيبرو… تعرضت منازل لأضرار”، وأشار إلى أن الدفاعات الجوية دمرت تسع طائرات مسيرة أطلقتها روسيا على المنطقة خلال الليل.

ولم يتضح بعد نطاق أحدث هجوم على أوكرانيا. وينفي الطرفان استهداف المدنيين.

    المصدر :
  • رويترز

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