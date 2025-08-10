أوكرانيا: قصفنا مصفاة نفط في منطقة ساراتوف الروسية

قال الجيش الأوكراني اليوم الأحد إنه قصف مصفاة نفط في منطقة ساراتوف الروسية في هجوم بطائرات مسيرة خلال الليل.

وأوضحت هيئة الأركان العامة في بيان لها أن القصف الذي استهدف مصفاة ساراتوف النفطية تسبب في حدوث انفجارات وحريق.

وفي وقت سابق قال حاكم منطقة ساراتوف الروسية يوم الأحد إن شخصًا واحدًا لقي مصرعه وتضرر عدد من الشقق السكنية ومنشأة صناعية في هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية على المنطقة الجنوبية من روسيا.

وقال رومان بوسارجين على تيليغرام أنه جرى إجلاء السكان بعد أن ألحق حطام طائرة مسيرة أضرارا بثلاث شقق في الهجوم الذي وقع في ساعات الليل.

وأوضح بوسارجين “احتاج عدد من السكان مساعدة طبية. وجرى تقديم المساعدة في الموقع، ونقل شخص واحد إلى المستشفى. وللأسف، توفي شخص”.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن وحدات الدفاع الجوي دمرت 121 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل، منها ثماني طائرات فوق منطقة ساراتوف. وتبلغ الوزارة فقط عن عدد الطائرات المسيرة التي تسقطها وحدات الدفاع الروسية، وليس عدد الطائرات التي تطلقها أوكرانيا.

ولم يحدد بوسارجين ما هي المنشأة الصناعية التي تضررت.

وأفادت وسائل إعلام أوكرانية، منها وكالة (آر.بي.كيه-أوكرانيا)، بأن حريقا اندلع في مصفاة نفط في مدينة ساراتوف، المركز الإداري للمنطقة، بعد هجوم الطائرات المسيرة.

وذكرت مصادر في قطاع النفط لرويترز أن مصفاة مملوكة لشركة روسنفت في مدينة ساراتوف اضطرت إلى تعليق عملياتها في وقت سابق من هذا العام لأسباب أمنية بعد هجمات أوكرانية بطائرات مسيرة.

وأعلنت هيئة الطيران المدني الروسية (روسافياتسيا) عبر تيليغرام أن الرحلات الجوية من وإلى ساراتوف توقفت لنحو ساعتين صباح اليوم لضمان أمن المجال الجوي.

وينفي كلا الجانبين استهداف المدنيين في غاراتهما على أراضي الطرف الآخر في الحرب التي بدأتها روسيا بغزو شامل لأوكرانيا في فبراير شباط 2022.