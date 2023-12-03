الأحد 19 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 3 ديسمبر 2023 |
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أوكرانيا.. قصف روسيّ يستهدف موقعًا قياديًا محصنًا للدفاع الجوي شرقًا

منذ 20 دقيقة
من شرق أوكرانيا - أرشيفية

من شرق أوكرانيا - أرشيفية

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأحد، أنّ قواتها قصفت موقعًا قياديًا محصنًا للدفاع الجوي والإنذار في شرق أوكرانيا في مدينة دنيبرو.

وأضافت أنها نفذت هجمات مشتركة، استخدمت فيها الطيران التكتيكي العملياتي والطيران العسكري، والطائرات المسيرة وقوات المدفعية والصواريخ.

ولم يتسن لرويترز على الفور التحقق من روايات أي من الجانبين بشأن ما يحدث في ساحة القتال.

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، قالت القوات الجوية الأوكرانية إن روسيا أطلقت 12 طائرة مسيرة وصاروخ كروز على أوكرانيا خلال الليل، وإن أنظمة الدفاع الجوي دمرت عشر طائرات مسيرة قبل وصولها إلى أهدافها.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية أيضًا في إفادتها اليومية أنها قصفت مستودعات للوقود في مناطق ميرهورود وبولتافا ومدينة خميلنيتسكي وترسانة للذخيرة في منطقة ميكولايف فضلًا عن شنها هجومًا على جنود ومعدات في 107 مناطق مختلفة.

    المصدر :
  • رويترز

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