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أوكرانيا.. قصف روسي مكثف على مدينة لفيف وتصاعد لألسنة اللهب

26 - مارس - 2022
آخر تحديث: 26 - مارس - 2022 5:53 مساءً
قصف على أوكرانيا- أرشيفية

قصف على أوكرانيا- أرشيفية

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في آخر تطورات الحرب الروسية على أوكرانيا، سُمع دوي انفجارات كبيرة اليوم السبت، في لفيف غربي أوكرانيا وشوهد تصاعد لألسنة اللهب والدخان من ضواحي المدينة.

وقال مجلس لفيف إن ثلاثة انفجارات ضخمة دوت في المدينة وإن الانفجارات نتيجة قصف تنفذه القوات الروسية، فيما أفادت مصادر محلية بأن سيارات الإسعاف هرعت إلى أماكن الانفجارات نتيجة وجود عدد من المصابين.

وطالب عمدة لفيف المواطنين بالنزول إلى الملاجئ بعد سماع دوي انفجارات متكررة غرب أوكرانيا.

وأفادت وسائل إعلام، بأن ضربات صاروخية روسية استهدفت أحد أبراج الاتصال دون مزيد من التفاصيل حول وقوع خسائر بشرية، مشيرا إلى أن السلطات ترفض نشر أي معلومات أو صور عن المكان المستهدف.

وأضافت أن روسيا دمرت أهدافا عسكرية في وقت سابق غربي البلاد لتدمير الإمدادات الغربية التي تأتي لدعم أوكرانيا.

واتفق قادة دول حلف شمال الأطلسي “ناتو” خلال اجتماعهم في بروكسل، الخميس الماضي، على تعزيز الجناح الشرقي للتكتل في مواجهة العملية العسكرية التي تشنها روسيا في أوكرانيا.

وفي بيان مشترك، أعلن القادة اتفاقهم على تشكيل 4 مجموعات قتالية أخرى في بلغاريا والمجر ورومانيا وسلوفاكيا، وحذروا موسكو من استخدام الأسلحة الكيماوية، كما وجهوا تحذيرا للصين من دعم روسيا في حرب أوكرانيا.
وأكد قادة الحلف على موقفهم الموحد في معارضتهم للحرب ومساعدة أوكرانيا حكومة وشعبا والدفاع عن أمن جميع الحلفاء.

وشنت روسيا هجوما واسع النطاق على أوكرانيا في الـ “24” من فبراير الماضي، في محاولة لثنيها عن عدم الانضمام لحلف شمال الأطلسي وذلك بعد تجاهل الغرب لضمانات أمنية طالبت بها روسيا.

وطالبت روسيا المجتمع الدولي بعدم تمدد قوات حلف (الناتو) شرقا في أوكرانيا، وطالبت أيضا بعدم انضمام كييف للحلف، لأنها ترى أنه خطر أمني كبير عليها.

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