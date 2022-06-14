أوكرانيا.. قصف مستودع أسلحة في تشيرنيهيف وعرض لمقاتلي آزوت بالاستسلام

مع تواصل الحرب الروسية لأكثر من أربعة أشهر، كشفت وزارة الدفاع الروسية، الثلاثاء، عن أحدث مستجدات العملية العسكرية في أوكرانيا.

ووفق وكالة “تاس” للأنباء فإنه “تم قصف مستودع أسلحة مدفعية بصواريخ كروز من طراز كاليبر في منطقة تشيرنيهيف الأوكرانية”.

وأشارت إلى أن “قوات الدفاع الجوي الروسية أسقطت أيضا طائرة مقاتلة أوكرانية من طراز ميج-29 وطائرة هليكوبتر من طراز مي-24”.

استسلام مقاتلي “آزوت”

كما نقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن وزارة الدفاع الروسية قولها إنها عرضت على المقاتلين الأوكرانيين الذين يحتمون في مصنع آزوت للكيماويات في بلدة سيفيرودونيتسك بشرق أوكرانيا فرصة الاستسلام غدا الأربعاء.

وقالت الوزارة إن أوكرانيا طلبت من روسيا إنشاء ممر آمن لمساعدة المدنيين على مغادرة المصنع، بعد تدمير جميع الجسور التي تربط سيفيرودونيتسك بالأراضي التي تسيطر عليها أوكرانيا.

طعن بريطانيا

وفي ذات السياق، قال الكرملين الثلاثاء إنه من “المؤكد” أن القادة الانفصاليين المتحالفين مع روسيا في منطقة دونباس سيكونون مستعدين للاستماع إلى طعن بريطانيا على حكم بالإعدام صدر ضد بريطانيين لقتالهما من أجل أوكرانيا.

وذكر المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، في حديثه إلى الصحفيين، في مؤتمر عبر الهاتف، أن لندن لم تتصل بموسكو بشأن القضية.

وحكمت محكمة في إقليم “دونيتسك” الانفصالي شرق أوكرانيا، الأسبوع الماضي على البريطانيين أيدن أسلين وشون بينر والمغربي إبراهيم سعدون بالإعدام لارتكابهم “أنشطة مرتزقة”.

وتنفي عائلاتهم أن الثلاثة، الذين تعاقدت معهم القوات المسلحة الأوكرانية، كانوا من المرتزقة. ولا تعترف أي دولة سوى روسيا باستقلال جمهورية دونيتسك الشعبية.

بدوره، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي للصحفيين الدنماركيين خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء إن الجيش الأوكراني لديه ما يكفي من الذخيرة والأسلحة، لكنه يحتاج إلى مزيد من الأسلحة بعيدة المدى.