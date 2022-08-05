أوكرانيا.. قصف يطال خطوط كهرباء في مفاعل نووي

أصاب قصف خطوط كهرباء عالية القدرة في مفاعل نووي أوكراني سيطرت عليه روسيا، لكنّ السلطات الأوكرانية قالت إن المفاعل لا يزال يعمل ولم يُرصَد أي تسرب إشعاعي منه.

وألقت شركة إنيرجواتوم الأوكرانية للطاقة النووية التابعة للدولة بمسؤولية الأضرار التي لحقت بمحطة زابوريجيا للطاقة، وهي الأكبر في أوروبا، على قصف روسي.

وفي وقت سابق، أشارت إدارة عينتها روسيا في مدينة إنرهودار الأوكرانية المحتلة الى أن قذائف أوكرانية هي التي ضربت خطوط الكهرباء في المفاعل جنوب شرق البلاد.

ونقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن إدارة المدينة قولها إن حريقًا اندلع في مجمع المفاعل وإن الكهرباء الضرورية لإبقاء عمل المفاعل آمنا انقطعت. وسيطرت القوات الروسية على المفاعل في أوائل مارس آذار في المرحلة الأولى من الحرب.

في السياق نفسه، ذكرت إنيرجواتوم أن المفاعل، الذي يقع على بعد نحو مئتي كيلومتر شمال غرب ميناء ماريوبول الذي تسيطر عليه روسيا، لا يزال يعمل ولم يُرصَد أي تسربات إشعاعية.

أمّا في المعركة الشرقية، فقد أعلن الجانبان تحقيق مكاسب صغيرة بينما قصفت مدفعية روسية بلدات وقرى في أنحاء منطقة واسعة في أسلوب أصبح الآن مألوفًا.

وبدا أن القتال على الأرض في أعنف صوره حول بيسكي في منطقة دونيتسك، وهي قرية محصّنة يرابط فيها الجنود الأوكرانيون قرب مدينة دونيتسك التي تخضع الآن لسيطرة قوات الانفصاليين المدعومين من روسيا.

كما تسعى القوات الروسية الى السيطرة على مدينتي بخموت وأفدييفكا في محاولتها السيطرة الكاملة على منطقة دونباس، القلب الصناعي لأوكرانيا.