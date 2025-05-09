أوكرانيا: كشف شبكة تجسس مجرية

قال جهاز الأمن الأوكراني الجمعة إنه كشف شبكة تجسس تديرها الدولة المجرية للحصول على معلومات مخابراتية حول دفاعات أوكرانيا.

وذكر الجهاز في بيان أنه اعتقل عميلين مشتبها بهما، وأضاف أن المخابرات العسكرية المجرية هي التي كانت تشغلهما.

وأوضح أن هذه هي المرة الأولى في تاريخ أوكرانيا التي يتم فيها اكتشاف شبكة تجسس مجرية تعمل ضد مصالح كييف.

ولم ترد الحكومة المجرية بعد على طلب للتعليق.

والمجر جزء من الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، وهما التكتلان اللذان تتعاون معهما أوكرانيا بصورة وثيقة في حربها على روسيا.

ومع ذلك، كثيرا ما شاب التوتر العلاقات بين البلدين. ويبدي رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان تشككا إزاء المساعدات العسكرية الغربية لأوكرانيا.

ويحافظ أوربان على علاقات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مما يجعله على خلاف مع معظم زعماء الاتحاد الأوروبي الآخرين الذين يسعون إلى عزل الرئيس الروسي منذ غزو موسكو لأوكرانيا في 2022.

وأفاد جهاز الأمن الأوكراني بأن المشتبه بهما عنصران سابقان بالجيش الأوكراني. وأضاف أن عميلا في المخابرات العسكرية المجرية جندهما، وقدم لهما مبلغا ماليا ومعدات خاصة للاتصالات السرية.

وذكر أن مهمتهما كانت نقل تفاصيل إلى العميل الذي جندهم حول بطاريات الدفاع الجوي وغيرها من القدرات العسكرية في منطقة ترانسكارباثيا في جنوب أوكرانيا والمتاخمة للمجر.