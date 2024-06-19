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أوكرانيا: كييف بدأت بالفعل الأعمال التحضيرية لتنظيم قمة سلام ثانية

منذ ساعتين
فولوديمير زيلينسكي في قمة سويسرا للسلام بأوكرانيا - رويترز

فولوديمير زيلينسكي في قمة سويسرا للسلام بأوكرانيا - رويترز

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قال أندريه يرماك مدير مكتب الرئيس الأوكراني الثلاثاء إن المسؤولين الأوكرانيين بدأوا بالفعل الأعمال التحضيرية لتنظيم قمة سلام ثانية، وذلك بعد انعقاد القمة الأولى بقيادة أوكرانيا مطلع الأسبوع الجاري في سويسرا.

وقال يرماك في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت في وقت متأخر من مساء الثلاثاء إن القمة لن تكون ممكنة إلا بعد أن تضع الدول الأعضاء خطة مشتركة، وهي عملية يتوقع أن تستغرق عدة شهور.

وأضاف “سيكون من الممكن عقد القمة الثانية عندما تكون لدينا خطة مشتركة”، مضيفا أنه لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به.

شهدت القمة التي استضافتها سويسرا مشاركة أكثر من 90 دولة، لكن لم تتقدم أي دولة لاستضافة قمة تالية.

ولم تتم دعوة موسكو لهذه القمة. وقال يرماك إنه من الممكن دعوة ممثل روسي لحضور القمة الثانية لعرض خطة السلام التي تقررها تلك القمة.

تشن روسيا غزوا واسع النطاق لأوكرانيا منذ 2022، مما أشعل صراعا هو الأكثر دموية في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية، وتطالب أوكرانيا بالتخلي عن أراض وعن طموحها في الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي مقابل إجراء محادثات سلام، وهي شروط ترفضها كييف.

    المصدر :
  • رويترز

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