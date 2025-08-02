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أوكرانيا: كييف تتعرض لهجوم صاروخي روسي

منذ 43 دقيقة
انفجار طائرة بدون طيار يضيء سماء كييف خلال هجوم روسي، أوكرانيا 21 يوليو/تموز 2025. رويترز

انفجار طائرة بدون طيار يضيء سماء كييف خلال هجوم روسي، أوكرانيا 21 يوليو/تموز 2025. رويترز

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قالت الإدارة العسكرية للعاصمة الأوكرانية كييف على تطبيق “تيليغرام” للرسائل “إن روسيا شنت هجوما صاروخيا على المدينة”.

وسمع شهود من رويترز دوي انفجار قوي هز المدينة بعد منتصف الليل بقليل.

وعلى مقلبٍ آخر، قالت وزارة الدفاع في موسكو “إن القوات الروسية سيطرت على قرية أوليكساندرو كالينوف في منطقة دونيتسك بشرق أوكرانيا يوم السبت”.

من جهته، قال الجيش الأوكراني إنه قصف مصفاة ريازان النفطية الروسية، مما تسبب في نشوب حريق.

كما ذكرت قوات الأنظمة المسيرة الأوكرانية في بيان على “تيليغرام” أنها قصفت منشأة آنانفتي‭ ‬برادوكت لتخزين النفط في منطقة فورونيغ.

السيطرة على تشاسيف يار

والخميس، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن وحدات من قوات مجموعة “الجنوب” الروسية، تمكنت من السيطرة على مدينة تشاسيف يار الاستراتيجية في مقاطعة دونيتسك.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: “نتيجة للأعمال الهجومية التي قامت بها وحدات من قوات مجموعة الجنوب في اتجاه كراماتورسك – دروجكوفكا، تم تحرير مدينة تشاسوف يار في جمهورية دونيتسك الشعبية”.

ومدينة تشاسيف يار ذات أهمية عملياتية واستراتيجية كبيرة، فهي تقع على ارتفاع شاهق يفتح الطريق أمام أكبر تجمع سكاني في دونيتسك، والذي لا يزال تحت سيطرة القوات الأوكرانية (وهو تجمع سلافيانسك-كراماتورسك)، وكذلك نحو مدينة كونستانتينيفكا.

وكانت معركة تشاسيف يار بدأت في 4 أبريل من عام 2024 بين القوات الروسية والقوات الأوكرانية من أجل السيطرة على المدينة الواقعة غربي باخموت، وهي مدينة أخرى شهدت معارك طويلة وشرسة.

    المصدر :
  • رويترز
  • وكالات

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