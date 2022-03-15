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أوكرانيا.. كييف تفرض حظر تجول جديد بسبب القصف الروسي

15 - مارس - 2022
قصف روسي على مدن أوكرانية- أرشيفية

قصف روسي على مدن أوكرانية- أرشيفية

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أعلنت بلديةالعاصمة الأوكرانية كييف عن حظر تجول بالعاصمة سيُفرض من جديد اليوم الثلاثاء.

وقال فيتالي كليتشكو رئيس بلدية كييف: “حظر التجول سيفرض من الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلي (1800 بتوقيت جرينتش) اليوم الثلاثاء وحتى الساعة السابعة صباحا يوم الخميس”.

وأرجع قرار فرض حظر التجول إلى قصف القوات الروسية المتمركزة خارج المدينة عدة مجمعات سكنية، على حد قوله.

وأشار إلى أن شخصين قتلا في أحدث إراقة للدماء.

كما أصدرت السلطات الأوكرانية تحذيرا من الغارات الجوية على مستوى البلاد.

وبعد سماع دوي انفجار فجر الثلاثاء، أكد جهاز الطوارئ الأوكراني، مقتل شخصين على الأقل في قصف طال مبنى سكنيا في كييف.

من ناحية أخرى، توقع المستشار بالرئاسة الأوكرانية أوليكسي أريستوفيتش في وقت متأخر من يوم الإثنين، موعد نهاية الحرب الروسية الأوكرانية.

ورجح أريستوفيتش أن تنتهي الحرب في أوكرانيا بحلول أوائل مايو/أيار، عندما ينفد ما لدى روسيا من الموارد التي تحتاج إليها في مهاجمة جارتها.

ولم تسفر المحادثات بين كييف وموسكو، التي لا يشارك فيها أريستوفيتش بنفسه، عن نتائج تذكر حتى الآن بخلاف فتح عدد من الممرات الإنسانية للخروج من المدن الأوكرانية المحاصرة.

وبدأت الحرب في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط عندما أطلق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ما سماها “عملية عسكرية خاصة” في أكبر هجوم على دولة أوروبية منذ الحرب العالمية الثانية.

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