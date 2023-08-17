الخميس 1 صفر 1445 ﻫ - 17 أغسطس 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

أوكرانيا لا تعتزم دخول محادثات مع روسيا لتجديد عقد لعبور الغاز

منذ ساعة واحدة
علم أوكرانيا

علم أوكرانيا

A A A
طباعة المقال

قال وزير الطاقة الأوكراني جيرمان جالوشينكو، الأربعاء، إن كييف لن تدخل محادثات مع روسيا بشأن تجديد عقد عبور الغاز الروسي في أراضيها الذي من المقرر أن ينتهي في العام المقبل.

وأبلغ جالوشينكو الخدمة الأوكرانية لإذاعة صوت أمريكا قائلا “لن نكون طرفا في المحادثات مع الروس بكل تأكيد، هذا واضح بالقطع”.

وقالت روسيا إنها ستدرس تمديد العقد ،الذي يسمح لها بإرسال الغاز إلى أوروبا عبر الأراضي الأوكرانية، لما بعد 2024 إذا كان الاتحاد الأوروبي -الذي تعهد بوقف الاعتماد على الغاز الروسي كلية بحلول 2027- لا يزال بحاجة لإمدادات الغاز.

وقال جالوشينكو إن ثمة احتمالات كبيرة ألا يكون هناك أي طلب على الغاز الروسي في الدول الأوروبية.

ونقلت إذاعة صوت أمريكا عنه قوله “سنرى العام المقبل إن كان بمقدور أوروبا الاستمرار بدون الغاز الروسي على الإطلاق”.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

وزارة الخارجية الصينية
الصين ترفع الحظر السياحي عن كندا
اجتماع رؤساء الأركان في دول المجموعة - أرشيفية
اجتماع حاسم لـ"إيكواس".. و انقلابيو النيجر يستعدون للحرب
حرائق الغابات في هاواي
أزمة في هاواي بسبب عدم إطلاق صفارات الإنذار أثناء حريق غابات

الأكثر قراءة

عادل إمام
"لازم عيلته تفرج عنه".. تصريحات "خطيرة" لفنانة لبنانيّة حول عادل إمام
أوميغا 3
هل هناك آثار جانبية لتناول أوميغا 3 على مدار شهر أم لا؟
أزمة الكهرباء في لبنان
لبنان على موعد مع انقطاع كامل للكهرباء عند الخامسة مساءً!