أوكرانيا: لا نعرف موعد الجولة الثانية من المفاوضات مع روسيا

قال وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا، اليوم الأربعاء، إن بلاده مستعدة للجولة الثانية من المفاوضات مع روسيا، لكنها لا تعرف بعد متى ستجرى.

وقال كولبيبا في منشور عبر صفحة وزارة الخارجية الأوكرانية على موقع “فيسبوك”: “الجولة الأولى من المفاوضات جرت، وبقيت مطالب الروس، من حيث المبدأ من دون تغيير، هي ذاتها المطالب التي أعرب عنها (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين في خطابه”.

وأضاف: “نحن مستعدون للمفاوضات، ومستعدون للدبلوماسية، لكننا لسنا مستعدين بأي حال من الأحوال لقبول الإنذارات الروسية. ولم يعرف بعد متى ستجرى مفاوضات جديدة”.

زيلينسكي: الروس تلقوا أوامر بمحو بلدنا

في كلمة ألقاها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم ، من خلال تسجيل مصور قال خلالها، إن قرابة ستة آلاف روسي قتلوا في الأيام الستة الأولى من الغزو الروسي لبلاده، مضيفا أن الكرملين لن يستطيع السيطرة على أوكرانيا بالقنابل والضربات الجوية.

مضيفاً “إنهم لا يعلمون شيئا عن كييف، عن تاريخنا لأنهم “الروس” جميعاً تلقوا أوامر بمحو تاريخنا ومحو بلدنا ومحونا جميعاً. وأضاف: “الكرملين لن يستطيع السيطرة على بلادنا بالقصف والقنابل”. وحض بلدان العالم على عدم الوقوف على الحياد.

وكان الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، قال إنه يقضي يومه كما يفعل الأوكرانيون بين الاحتماء والمواجهة لحماية أوكرانيا، مبديا أسفه لسقوط ضحايا والتدمير الذي طال معالم كثيرة في بلاده إلى جانب البنية التحتية.

فيبدو أن يوميات الرئيس الأوكراني زيلينسكي خلال العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، التي دخلت اليوم الأربعاء يومها السابع، لا تختلف عن ما يفعله الأوكرانيون من خلال متابعة آلة الحرب الروسية.

وكان رئيس مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني أوليكسي دانيلوف أعلن أن القوات الأوكرانية أحبطت محاولة لاغتيال الرئيس زيلينسكي وفقا لرسالة حكومية.