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أوكرانيا: لا يمكن لطهران التهرب من دفع تعويضات الطائرة المنكوبة

30 - يونيو - 2021
حطام الطائرة الأوكرانية

حطام الطائرة الأوكرانية

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أكد مساعد وزير الخارجية الأوكراني، يوغيني ينين، أن دفع التعويضات لأسر ضحايا طائرة الركاب الأوكرانية لا يلغي المسؤولية القانونية عن إيران، ولا يمكن لطهران التهرب من دفع التعويضات.

وأضاف ينين، اليوم الأربعاء 30 يونيو (حزيران)، في تصريح لإذاعة “آزادي”: “إنه أمر غير مسبوق في العالم ألا يحصل الضحايا على تعويضات بعد تحطم طائرة”.

ويأتي هذا التحذير بينما لم تعقد السلطات الإيرانية جلسات محاكمة المتسببين في إسقاط الطائرة، وأعلنت عدة مرات أن عملية النظر في القضية في مراحلها النهائية.

وأعلن رئيس منظمة القضاء بالقوات المسلحة الإيرانية، اليوم الأربعاء، أن “عملية النظر في قضايا المتهمين العشرة في حادث تحطم الطائرة الأوكرانية جارية”.

وتأتي هذه التصريحات بعدما طالبت أسر الضحايا مرارًا وتكرارًا بعزل ومحاكمة كبار المسؤولين المتورطين في الحادث، بمن فيهم أمير علي حاجي زاده، قائد القوات الجوية في الحرس الثوري الإيراني.

وقال المسؤول القضائي الإيراني أيضا: “تم السماح لمحامي القضية دراسة حادث تحطم الطائرة الأوكرانية”.

كما أشار مساعد وزير خارجية أوكرانيا في جزء آخر من تصريحاته أن الحكومة الأوكرانية واثقة من أن حجم التعويضات الذي يتم تحديده خلال المحادثات الحكومية سيكون أعلى من المبلغ الذي اقترحته إيران من جانب واحد.

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