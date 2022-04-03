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أوكرانيا: محاولات الإجلاء من ماريوبول تستمر اليوم

3 - أبريل - 2022
مدينة ماريوبول الأوكرانية

مدينة ماريوبول الأوكرانية

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قالت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني، إيرينا فيريشتشوك، إن العمل على إجلاء السكان بمساعدة الصليب الأحمر من ماريوبول سيستمر اليوم الأحد حيث تحاول الحافلات الاقتراب من المدينة المحاصرة.

وأضافت فيريشتشوك، في مقطع مصور نشر على الإنترنت: “ستحاول 7 حافلات الاقتراب من ماريوبول ترافقها اللجنة الدولية للصليب الأحمر”.

وأكدت إن 17 حافلة ستكون جاهزة لإجلاء الناس من ماريوبول وبيرديانسك.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن ضربات صاروخية بواسطة جيشها دمرت مصفاة نفط و3 مستودعات وقود بالقرب من منطقة أوديسا الأوكرانية المطلة على البحر الأسود، اليوم الأحد.

وأضافت الوزارة أن أوكرانيا استخدمت هذه المنشآت لتزويد قواتها بالإمدادات بالقرب من مدينة ميكولايف.

تراجع الهجمات الروسية

أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية تراجع حدة الهجمات الجوية والصاروخية الروسية، وقالت إن موسكو واصلت سحب وحداتها عبر شمال أوكرانيا.

وأضافت هيئة الأركان -في منشور على فيسبوك- أن القوات الروسية المنسحبة تزرع ألغاما على الطرق وفي بعض البلدات.

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