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أوكرانيا محور قمة بايدن وبوتين

7 - ديسمبر - 2021
جو بايدن وفلاديمير بوتين

جو بايدن وفلاديمير بوتين

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ذكرت صحيفة ”واشنطن بوست“ أنه ”تزامنا مع حشد القوات الروسية على طول الحدود مع أوكرانيا، من المتوقع أن يوجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنذارا لنظيره الأمريكي جو بايدن خلال القمة الافتراضية المقرر عقدها بالفيديو اليوم الثلاثاء“.

وأوضحت الصحيفة الأمريكية، أن ”هذا الإنذار مفاده هو ضمان عدم توسع حلف شمال الأطلسي (الناتو) مطلقا في أوكرانيا، أو قد تشن روسيا قريبا هجوما ضد جارتها“.

وأضافت الصحيفة أن ”القمة تأتي خلال فترة تشهد تدنيا غير مسبوق في العلاقات الأمريكية الروسية، خاصة فيما يتعلق بأوكرانيا، إذ هدد البيت الأبيض روسيا أخيرا بعواقب وخيمة يُعتقد أنها عقوبات ستقطع البلاد عن النظام المالي العالمي_ إذا قامت بعمل عسكري ضد أوكرانيا“.

وأشارت إلى أنه ”من المتوقع أن تكون محادثات بايدن وبوتين، طويلة للغاية وموضوعية“.

وأوضحت أن بايدن ”يخطط من خلال القمة الافتراضية، لإطلاع بوتين على التكاليف التي ستفرضها الولايات المتحدة وحلفاؤها على روسيا في حال حدوث غزو، لكنه سيقدم أيضا مسارا دبلوماسيا يمكن أن يعالج المخاوف الروسية بشأن أنشطة الناتو، فضلا عن المخاوف الأمريكية والأوروبية بشأن الأنشطة الروسية“.

وعن ”الضمانات المكتوبة“ التي طالبت بها موسكو، نقلت ”واشنطن بوست“ عن مسؤول أمريكي مطلع قوله، إن ”الضمان المكتوب من واشنطن بأن الناتو لن يتوسع ليشمل أوكرانيا، لم يكن ناجحا، لأن الولايات المتحدة تعتقد أن كل دولة ذات سيادة يجب أن يكون لها الحق في اتخاذ قراراتها الخاصة بشأن أمنها“.

وبشأن الإجراءات المترتبة على الهجوم الروسي المحتمل، أضاف المسؤول ”أن الغزو سيدفع الولايات المتحدة إلى تكثيف دعمها لأوكرانيا وإرسال قوات وقدرات إضافية إلى حلفائها في الناتو على الجناح الشرقي لأوروبا“.

وذكرت الصحيفة في تقرير لها ”يرى محللون أن بوتين لا يخادع، وأنه مستعد جديا للقيام بعملية عسكرية ضد أوكرانيا، مشيرين إلى أن لقاءه مع بايدن وسط تصاعد التوترات مع الغرب، يظهر أن بوتين يَعتبر نظيره الأمريكي شخصا مستعدا للتحدث بجدية بشأن المخاوف الروسية“.

وتابعت ”واشنطن بوست“: ”يتكهن محللون آخرون بأن إصرار الكرملين على ضمانات من الناتو مِن غير المرجح أن تُمنح وحتى لو لم يتم الوثوق بها_ قد يكون مجرد ذريعة لخطط وضعتها روسيا بالفعل“.

وأضافت ”ودليل على الجدية الروسية، خلصت المخابرات الأمريكية إلى أن موسكو قد تخطط لهجوم متعدد الجبهات في وقت مبكر من العام المقبل يشارك فيه ما يصل إلى 175 ألف جندي“.

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