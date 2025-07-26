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أوكرانيا: مسيراتنا طويلة المدى هاجمت مصنعاً لعتاد الحرب الإلكترونية في روسيا

منذ ساعة واحدة
جندي أوكراني يطلق طائرةمسيرة قتالية من طراز فامبايرعلى مواقع القوات الروسية. رويترز

جندي أوكراني يطلق طائرةمسيرة قتالية من طراز فامبايرعلى مواقع القوات الروسية. رويترز

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قال مسؤول من جهاز الأمن الأوكراني لرويترز إن طائرات مسيرة أوكرانية قصفت مصنعا لمعدات الاتصالات اللاسلكية وعتاد الحرب الإلكترونية في منطقة ستافروبول الروسية في هجوم خلال الليل اليوم السبت.

وذكر المسؤول أن منشأتين في مصنع سيغنال في مدينة ستافروبول، التي تبعد حوالي 540 كيلومترا عن الحدود الأوكرانية، تضررتا في الهجمات. ونشر المسؤول عدة مقاطع مصورة قصيرة تظهر انفجارا وعمودا كبيرا من الدخان الكثيف يتصاعد في السماء.

وأضاف أن المصنع من المنشآت الرائدة في إنتاج عتاد الحرب الإلكترونية، بما في ذلك الرادار ومعدات الملاحة اللاسلكية ومعدات الاتصالات اللاسلكية.

وأردف المسؤول “في هذه الليلة، قصفت طائرات مسيرة بعيدة المدى تابعة لجهاز الأمن الأوكراني منشآت الإنتاج في مصنع ستافروبول اللاسلكي (سيجنال)”.

وتابع “يوقف كل هجوم من هذا القبيل عمليات الإنتاج ويقلل من الإمكانات العسكرية للعدو. وسيستمر هذا العمل”.

    المصدر :
  • رويترز

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