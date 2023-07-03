أوكرانيا.. مقتل شخص إثر اصطدام مُسيرة روسيّة بمبنى من 5 طوابق

أعلن مسؤول أوكراني كبير أنّ شخصًا واحدًا على الأقل قُتل في مدينة سومي في شمال البلاد، اليوم الإثنين، عندما اصطدمت طائرة مُسيرة روسية بمبنى سكني.

وأضاف أندريه يرماك، مدير مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، عبر تطبيق “تيلغرام” أن الطائرة المُسيرة اصطدمت بمبنى من خمسة طوابق.

وكان سلاح الجو في كييف أعلن في وقت سابق إسقاط 13 من 17 طائرة مُسيرة من طراز شاهد إيرانية الصنع، أطلقتها موسكو خلال الليل في هجوم منفصل.

هذا وكثفت روسيا، التي شنت غزوها الشامل لأوكرانيا في فبراير/ شباط 2022، ضرباتها الجوية ضد أوكرانيا في الأسابيع الأخيرة. فيما تشن أوكرانيا هجومًا مضادًا لمحاولة استعادة الأراضي المحتلة.