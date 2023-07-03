الأثنين 15 ذو الحجة 1444 ﻫ - 3 يوليو 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

أوكرانيا.. مقتل شخص إثر اصطدام مُسيرة روسيّة بمبنى من 5 طوابق

منذ 37 دقيقة
من حرب أوكرانيا

من حرب أوكرانيا

A A A
طباعة المقال

أعلن مسؤول أوكراني كبير أنّ شخصًا واحدًا على الأقل قُتل في مدينة سومي في شمال البلاد، اليوم الإثنين، عندما اصطدمت طائرة مُسيرة روسية بمبنى سكني.

وأضاف أندريه يرماك، مدير مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، عبر تطبيق “تيلغرام” أن الطائرة المُسيرة اصطدمت بمبنى من خمسة طوابق.

وكان سلاح الجو في كييف أعلن في وقت سابق إسقاط 13 من 17 طائرة مُسيرة من طراز شاهد إيرانية الصنع، أطلقتها موسكو خلال الليل في هجوم منفصل.

هذا وكثفت روسيا، التي شنت غزوها الشامل لأوكرانيا في فبراير/ شباط 2022، ضرباتها الجوية ضد أوكرانيا في الأسابيع الأخيرة. فيما تشن أوكرانيا هجومًا مضادًا لمحاولة استعادة الأراضي المحتلة.

 

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

جلسة لمجلس الوزراء في الإمارات
الإمارات تُعلن إنشاء وزارة جديدة لتطوير "الرؤية الاستثمارية للدولة"
من الهجوم الإسرائيلي على مدينة جنين - رويترز
الأمم المتحدة تطالب بتأمين دخول سيارات الإسعاف إلى جنين
الاحتلال يستهدف الطواقم الصحفية في جنين
فيديو.. الاحتلال الإسرائيلي يستهدف الطواقم الصحفية في جنين

الأكثر قراءة

رجل الأعمال الأمريكي دانيال بينيا
فيديو.. "رجل الترليون دولار" يفاجئ الحاضرين بحديثه عن مستقبل السعودية
الليرة اللبنانية والدولار الأميركي
انخفاض متسارع لدولار السوق السوداء أمام الليرة اللبنانية
الجيش اللبناني
قيادة الجيش توضح ملابسات حادثة "القرنة السوداء"