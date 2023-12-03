أوكرانيا: مقتل شخص في قصف روسي على منطقة خيرسون

قال مسؤولون بمنطقة خيرسون إن رجلا مُسنا لقي حتفه في قصف روسي على المنطقة جنوب أوكرانيا اليوم الأحد 3\12\2023.

وقالت الإدارة العسكرية لمنطقة خيرسون عبر تطبيق تيليجرام “هاجم المحتلون القرية (سادوف). وأصابت إحدى الهجمات مرأبا خاصا وكان رجل يبلغ 78 عاما هناك في ذلك الوقت. وتوفي الرجل على الفور من إصابة ناجمة عن الانفجار”.

ولم يتسن لرويترز التحقق على نحو مستقل من التقرير.

تركت القوات الروسية خيرسون والضفة اليسرى لنهر دنيبرو في أواخر العام الماضي لكنها تقصف حاليا تلك المناطق بانتظام من مواقع في الضفة الشرقية.