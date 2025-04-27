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أوكرانيا: مقتل شخص في هجوم روسي كبير بطائرات مسيرة

منذ 23 ساعة
حرب اوكرانيا

حرب اوكرانيا

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قالت القوات الجوية الأوكرانية اليوم الأحد إن روسيا شنت هجوما الليلة الماضية أطلقت فيه 149 طائرة مسيرة بينما ذكر حاكم منطقة بشرق البلاد أن شخصا قتل وأصيبت فتاة جراء الهجوم.

وقال سيرهي ليساك حاكم منطقة دنيبروبيتروفسك إن رجلا قتل في مدينة بافلوهراد بينما أصيبت فتاة تبلغ من العمر 14 عاما.

وأضاف أن ضربة بطائرة مسيرة قتلت 500 رأس من الماشية عندما استهدفت المنشأة التي كانت تُربى فيها.

وقالت القوات الجوية الأوكرانية إنها أسقطت 57 من بين 149 طائرة مسيرة بينما اختفت 67 طائرة أخرى من على شاشات الرادار دون أن تصل إلى أهدافها، وهو ما يحدث عادة نتيجة للتشويش عليها بواسطة أنظمة الحرب الإلكترونية.

 

 

 

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