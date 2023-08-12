أوكرانيا: مقتل عجوز في قصف روسي لمنطقة خاركيف

أشار مسؤول محلي أوكراني أن عجوزا لقيت حتفها في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت بسبب قصف القوات الروسية لمنطقة سكنية في منطقة خاركيف بشرق أوكرانيا.

وقال أوليه سينهوبوف حاكم خاركيف على تطبيق تيليجرام “أطلق العدو النار في حوالي الساعة 0510 هذا الصباح على قرية كوبيانسك-فوجلوفي بمنطقة كوبيانسك. تضرر مبنى سكني. ولقيت امرأة عمرها 73 عاما حتفها”.

ولم يتسن لرويترز التحقق بشكل مستقل من تفاصيل التقرير الأوكراني.

وتتاخم الأجزاء الشرقية من منطقة خاركيف مباشرة خط المواجهة، وأبلغت القوات الأوكرانية عن زيادة في الهجمات الروسية هناك في الأسابيع القليلة الماضية.

وأعلنت السلطات المحلية في خاركيف في وقت سابق من هذا الشهر الإجلاء الإلزامي للمدنيين من المناطق السكنية الأقرب لخط المواجهة في منطقة كوبيانسك.

وتنفي روسيا استهداف المدنيين عمدا خلال غزوها لأوكرانيا الذي دخل الآن الشهر الثامن عشر وأدى إلى مقتل آلاف وفرار الملايين وتدمير بلدات ومدن أوكرانية.