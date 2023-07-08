السبت 20 ذو الحجة 1444 ﻫ - 8 يوليو 2023 |
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أوكرانيا.. مقتل مدنيّين في قصف مدفعيّ روسيّ على ليمان

منذ 6 دقائق
تضرّر في أحد المباني السكنية في دونيتسك - أرشيفية (رويترز)

تضرّر في أحد المباني السكنية في دونيتسك - أرشيفية (رويترز)

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أعلن حاكم إقليم دونيتسك الأوكراني، بافلو كيريلينكو، أنّ قصفًا مدفعيًا روسيًا أسفر عن مقتل ستة مدنيين على الأقل وإصابة خمسة آخرين، في مدينة ليمان التابعة للإقليم، اليوم السبت.

وأضاف كيريلينكو أنّ القصف وقع حوالي الساعة العاشرة صباحًا (07:00 بتوقيت غرينيتش)، واستهدف منطقة سكنية في المدينة الصغيرة.

وقال عبر تطبيق تيليغرام: “تضرر منزل ومتجر. الشرطة تباشر مهامها في الموقع”.

ومدينة ليمان مركز لخطوط السكك الحديدية في إقليم دونيتسك في شرق البلاد. وقال الجيش الأوكراني في إفادة يومية إنّه صدّ محاولات القوات الروسية لشنّ هجوم بالقرب من المدينة.

    المصدر :
  • رويترز

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