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أوكرانيا.. مقتل 13 مدنيا في ضربة جوية روسية بضواحي كييف

منذ 6 ساعات
آخر تحديث: 7 - مارس - 2022 7:09 مساءً
قصف روسي على أوكرانيا

قصف روسي على أوكرانيا

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أعلنت خدمة الطوارئ المحلية في كييف عن مقتل 13 مدنيا في ضربة جوية على مصنع للخبز في بلدة ماكاريف الأوكرانية بضواحي العاصمة.

وقالت خدمة الطوارئ الأوكرانية، في بيان، إنه تم انتشال جثث 13 مدنيا من تحت الأنقاض بعد الضربة الجوية، مشيرة إلى أنه تم إنقاذ 5 أشخاص، وأنها تعتقد أن حوالي 30 شخصا كانوا في المصنع قبل الهجوم.

يأتي ذلك فيما أعلنت وزارة الخارجية الأوكرانية الإثنين، أن القصف الروسي يمنع إجلاء المدنيين من كييف وماريوبول وسومي وخاركيف وفولنوفاخا وميكولاييف.

وأضافت في بيان “هذا يمنع العبور الآمن الإنساني للأوكرانيين والأجانب وكذلك يمنع إيصال الأدوية والأغذية”.

وقبيل بدء الحرب الروسية الأوكرانية في 24 فبراير/شباط الماضي، دائما ما أعلنت موسكو حقها في الدفاع عن أمنها وإزاحة ما أسمتهم “النازيين”، وذلك في ظل إصرار كييف وحلفائها في الغرب بضمها إلى حلف شمال الأطلسي “الناتو”، الذي يرغب في التوسع شرقا، ما يعني إقامة قواعد عسكرية قرب حدودها.

كما قالت روسيا إن عمليتها العسكرية جاءت للدفاع عن جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك شرق أوكرانيا من “الإبادة الجماعية” التي تقوم بها كييف ضد المنطقتين اللتين أعلنتا استقلالهما عن كييف واعترفت موسكو بهما مؤخرا.

وأعلن الرئيس فلاديمير بوتين في خطابه الذي دشن فيه العملية العسكرية أن بلاده لن تسمح لأوكرانيا بامتلاك أسلحة نووية، ولا تخطط لاحتلالها، ولكن “من المهم أن تتمتع جميع شعوب أوكرانيا بحق تقرير المصير”، مشددا على أن “”تحركات روسيا مرتبطة ليس بالتعدي على مصالح أوكرانيا إنما بحماية نفسها من أولئك الذين احتجزوا أوكرانيا رهينة”.

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