أوكرانيا: مقتل 2 وإصابة 13 شخصا في هجوم جوي روسي على كييف

إطفائي يسير في موقع مستودعات أغذية أصيبت بضربة صاروخية روسية خلال الليل، في كييف، أوكرانيا، 25 أكتوبر 2025. رويترز

قال مسؤولون أوكرانيون اليوم السبت إن شخصين قتلا وأصيب 13 آخرون في كييف بعد هجمات روسية بصواريخ وطائرات مسيرة على مواقع في أوكرانيا خلال الليل، منها مواقع بنية تحتية مدنية وأخرى للطاقة.

وأفاد مسؤولون في كييف بأن هجوما في المدينة تسبب في عدة حرائق وألحق أضرارا ببنية تحتية سكنية، ومنها روضة أطفال.

وقالت رئيسة الوزراء يوليا سفيريدينكو على إكس “هذه الهجمات استهدفت مجددا بنيتنا التحتية المدنية وبنية الطاقة”.

وأضافت “روسيا تحاول الآن خلق كارثة إنسانية في أوكرانيا تزامنا مع فصل الشتاء”.

وقال وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها إن الصواريخ والطائرات المسيرة الروسية استهدفت أيضا شبكة الكهرباء والسكك الحديدية والمنازل في دنيبرو وخاركيف وسومي.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان على تيليجرام أن الهجمات الليلية استهدفت مؤسسات المجمع الصناعي العسكري الأوكراني ومنشآت البنية التحتية للطاقة التي تدعم عملياته.

وفي بيان منفصل، قالت وزارة الدفاع الروسية إن قواتها أسقطت 121 طائرة مسيرة أوكرانية ليلا، منها سبع طائرات كانت متجهة نحو موسكو.

أنظمة باتريوت

شوهدت سحب كثيفة من الدخان فوق كييف صباح اليوم السبت، بينما كان رجال الإطفاء يسابقون الزمن لإخماد الحرائق المندلعة في أنحاء المدينة.

وبحلول منتصف النهار، تمكنوا من تحديد موقع حريق في مستودع مساحته 13 ألف متر مربع بمساعدة طائرتي هليكوبتر، وأخمدوا حريقا في مبنى آخر.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن الهجمات سلطت الضوء على أهمية أنظمة الدفاع الجوي باتريوت في حماية المدن من الهجمات الروسية المتواصلة.

وقال زيلينسكي عبر تيليجرام “منذ بداية هذا العام وحده، أطلقت روسيا حوالي 770 صاروخا باليستيا وأكثر من 50 صاروخا من طراز كينجال على أوكرانيا”.

وأثبتت أنظمة باتريوت فاعليتها في تدمير الصواريخ الباليستية الروسية، وتسعى أوكرانيا حاليا للحصول على عقد لشراء 25 من هذه الأنظمة من الولايات المتحدة.

وأعلنت القوات الجوية الأوكرانية عبر تيليجرام أنها أسقطت أربعة من تسعة صواريخ و50 من أصل 62 طائرة مسيرة أُطلقت خلال الهجمات الليلية.

وأفادت القوات الجوية بوقوع خمس ضربات مباشرة بالصواريخ و12 ضربة بطائرات مسيرة في 11 موقعا في البلاد.